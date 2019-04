Boeingovo novo letalo: to je prva novost za potnike #foto

Boeing je bil v zadnjih mesecih pod drobnogledom dveh tragičnih nesreč z letalom 787 max (to ostaja prizemljeno), kljub temu pa z novo zasnovo notranjosti že polni optimizma pričakujejo svoje novo letalo 777 X. To bo postalo najdaljše potniško letalo na svetu.

Zaobljene linije, občutek prostornosti

Na letalskem razstavnem sejmu v Hamburgu je Boeing predstavil notranjost svojega novega letala, s katerim bodo letos začeli prve testne polete in ga bodo prihodnje leto začeli dobavljati prvim naročnikom.

Američani so želeli v notranjosti trupa izboljšati potovalno izkušnjo vseh potnikov. Več je zaobljenih linij, ki povečujejo občutek prostornosti, obenem pa so tudi poskušali izboljšati izkoristek na letalu precej omejenega prostora.

Kovčke bo mogoče položiti na bok in jih pospraviti v predale nad sedeži. Foto: Boeing Psihološko boljše počutje na letalu, a tudi nov koncept spravljanja kovčkov

Med zanimivimi novostmi Boeing obljublja višji položaj oken, s katerim bodo večjemu številu potnikov omogočali pogled iz letala, ter drugačno zasnovo odlagalnih predalov nad sedeži. Vanje bodo potniki svoje kovčke iz ročne prtljage lahko postavili na bok, podobno rešitev za nova letala pripravlja tudi Airbus.

Pri Boeingu bodo boljše počutje poskušali ustvariti tudi z nižjim tlakom, kar odpravlja nekatere simptome bivanja na visoki nadmorski višini. Vsaka kabina bo tudi štiri centimetre širša.

Letalo bo dolgo 76 metrov, sprejelo pa bo lahko od 400 do 425 potnikov. Dolet letala bo znašal okrog 14 tisoč kilometrov. Boeing je potrdil različici 777-9 in 777-8. To manjše letalo bo sprejelo do 375 potnikov, a bo imelo s 16 tisoč kilometri še precej večji dolet.

Notranjost novega Boeingovega letala:

