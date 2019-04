Nad bovškim letališčem sta se ponesrečila padalca

Bovški policisti so na kraju nesreče ugotovili, da so na letališču v Bovcu v ponedeljek potekali organizirani skoki s padalom iz letala (angl. skydiving). Osemindvajsetletni državljan ZDA in 34-letni državljan Argentine sta bila dopoldne v skupini desetih padalcev, ki so z letalom poleteli nad omenjeno letališče.

Med izvajanjem manevra sta se padalca zapletla

Po skoku iz letala v lastni režiji oziroma med spuščanjem s padalom nad letališče sta padalca na višini približno sto metrov od tal v zraku izvajala manever, pri čemer sta zaradi nepazljivosti priletela preblizu in se s kupolami obeh padal medsebojno zapletla. Po krajšem strmoglavljenju jima je s potegi vrvic uspelo padali ločiti.

Zaradi prehitrega in sunkovitega pristanka na travnati površini pa sta se padalca poškodovala. Na kraju nesreče so poleg policistov posredovali tudi bovški gasilci, ki so obema tujcema nudili prvo pomoč, nato pa ju je na kraju pregledal zdravnik iz Zdravstvenega doma Tolmin.

Huje poškodovanega Argentinca odpeljali v šempetrsko bolnišnico

Kasneje so oba poškodovanca oskrbeli reševalci. Po prvih podatkih je 28-letni Američan utrpel lahke telesne poškodbe, zato je bil z reševalnim vozilom odpeljan na nadaljnje zdravljenje v bolnišnico v avstrijski Beljak. Predvidoma huje poškodovanega argentinskega državljana so reševalci medtem prepeljali na zdravljenje v šempetrsko bolnišnico.

Bovški policisti elementov kaznivega dejanja ali prekrška pri obravnavi varnostnega dogodka niso ugotovili oziroma so tujo krivdo izključili. O vseh ugotovitvah bodo s pisnim poročilom obvestili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici, o zadevi pa je policija obvestila tudi preiskovalca letalskih nesreč in incidentov na ministrstvu za infrastrukturo, so še sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.