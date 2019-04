Desetletni kolesar v bolnišnici podlegel poškodbam nesreče

Policisti so ugotovili, da je do nesreče prišlo, ko sta voznik motornega kolesa in kolesar vozila iz smeri Trat proti Lenartu. Otrok je začel zavijati v levo na stransko cesto, voznik motornega kolesa pa ga je pričel prehitevati in pri tem s prednjim delom motornega kolesa trčil v kolo, zaradi česar sta oba padla po vozišču.

Otrok ni uporabljal zaščitne čelade

Otrok med vožnjo ni uporabljal zaščitne čelade. Reševalci so po prejetem obvestilu aktivirali helikopter Slovenske vojske, ki je opravil prevoz poškodovanega otroka v mariborski klinični center, kjer so zdravniki ugotovili, da je bil hudo telesno poškodovan. V mariborsko bolnišnico so z reševalnim vozilom odpeljali tudi voznika motornega telesa, ki je bil lažje telesno poškodovan.

Alkotest pokazal, da 45-letnik ni vozil pod vplivom alkohola

Voznik motornega kolesa je opravil tudi alkotest, ki je pokazal, da voznik ni vozil pod vplivom alkohola.Okoli 22.28 uri so policisti prejeli informacije, da je otrok, ki je bil udeležen v nesreči, umrl. V nesreči je nastala premoženjska škoda, ki znaša po nestrokovni oceni 1.150 evrov.