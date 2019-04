V Sarajevu moški poskušal mimo varnostnikov vstopiti na letalo za Dunaj

Potniki so bili že na letalu avstrijske družbe Austrian Airlines, ko so uslužbenci letališča na letališki stezi zagledali moškega, ki je tja prišel brez varnostnega pregleda.

Potniki so bili že na letalu avstrijske družbe Austrian Airlines, ko so uslužbenci letališča na letališki stezi zagledali moškega, ki je tja prišel brez varnostnega pregleda. Foto: Reuters

Potniki so bili že na letalu avstrijske družbe Austrian Airlines, ko so uslužbenci letališča na letališki stezi zagledali moškega, ki je tja prišel brez varnostnega pregleda. Po hitrem posredovanju so policisti prijeli sirijskega državljana, ki ni imel dovoljenja za vstop v del letališča, na katerem je gibanje omejeno. Potniki so morali zapustiti letalo, da so opravili dodaten varnostni pregled, je poročala regionalna televizija N1.

Nekateri potniki so zaradi strahu odpovedali potovanje

Po dodatnem protieksplozivnem pregledu so potnikom dovolili vnovično vkrcanje na letalo, ki je proti Dunaju poletelo s približno dvourno zamudo. Pilot je pred začetkom poleta povedal, da so nekateri potniki zaradi strahu odpovedali potovanje, je dodala N1.

Mediji v BiH poročajo, da se je prijetemu migrantu uspelo izogniti vsem varnostnim preverjanjem. Prišel je do letala, ki je bilo na letališki stezi, ko ga je prijela obmejna policija. Moški je preskočil ograjo in prišel na stezo, da bi vstopil na letalo proti Dunaju. Imel naj bi identifikacijske označbe letaliških delavcev, je poročal novičarski portal klix.ba.

Na sarajevskem letališču so za medije potrdili, da bodo več podrobnosti objavili po koncu policijske preiskave.