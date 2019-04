Poglejte, to je novo letalo Nikija Laude #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Bombardier namerava letos izdelati od 15 do 20 letal global 7500. Prvega v Evropi je prejel Niki Lauda. Foto: Bombardier

Nekdanji svetovni prvak v formuli ena in dolgoletni pilot Niki Lauda je prevzel svoje novo zasebno letalo. To je Bombardierjev global 7500, prvi tovrstni v Evropi.

Kanadski Bombardier je eden vodilnih proizvajalcev zasebnih letal, model global 7500 pa spada med njihove najnovejše izdelke. Prvo izdelano letalo za Evropo so predali v roke njihovi dolgoletni stranki Nikiju Laudi, nekdanjemu svetovnemu prvaku v formuli ena, pilotu in tudi poslovnežu v letalski industriji.

Foto: Bombardier

Letalo z registrsko oznako OE-IIL ima serijsko številko 70011, njegov dolet pa znaša uradno 14.200 kilometrov. Pred kratkim so z njim opravili celo več kot 15 tisoč kilometrov dolg polet, v rezervoarjih pa je takrat ostalo goriva še za uro in pol letenja. To je bil najdaljši polet poslovnega letala v zgodovini.

Cena letala znaša okrog 73 milijonov ameriških dolarjev.

Lauda je v preteklosti že imel in pilotiral Bombardierjeva letala global 6000, global 5000 in challenger 300.

Bombardier namerava letos izdelati od 15 do 20 letal global 7500.

Tovarniške fotografije Bombardierjevega letala

Foto: Bombardier

Foto: Bombardier

Foto: Bombardier

Foto: Bombardier

Foto: Bombardier