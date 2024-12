Najdba leta? Po 37 letih našli ukradeno čelado, ki je nekoč rešila šampiona. #foto

Čelado, ki jo je Niki Lauda nosil med znamenito nesrečo na dirki F1 na Nordschleifu leta 1976 in so jo nato kmalu ukradli, so letos po 37 letih spet našli in vrnili v Italijo.

Ostanki Laudovega ferrarija po nesreči 1. avgusta leta 1976 Foto: Reuters Zgodba Nikija Laude iz leta 1976 je dobro znana in dobesedno filmska – pod režisersko taktirko Rona Howarda so jo pred 11 leti upodobili v filmu Rush. Avstrijec je pred dirko na tej najnevarnejši stezi formule ena iz varnostnih razlogov nasprotoval dirki. Tekmeci, med njimi tudi njegov glavni konkurent za naslov svetovnega prvaka James Hunt, so Laudovi prošnji nasprotovali.

Dirka se je 1. avgusta 1976 začela v spremenljivih vremenskih razmerah. Del steze je bil moker, ostanek suh. V drugem krogu dirke je Lauda nenadoma zletel s steze, njegov ferrari so zajeli ognjeni zublji, sotekmovalci pa so Nikija izvlekli iz gorečega dirkalnika. Čeprav navzven ni imel resnejših poškodb, se je nato več tednov zaradi notranjih poškodb v pljučih boril za življenje. V dirkalnik Ferrarija se je spet usedel že 42 dni pozneje na dirki v Monzi.

Čelada, ki je dragocen del zgodovine formule ena in tudi razvoja varnosti. Ta se je v večji meri začel prav po Laudovi skoraj usodni nesreči na Nordschleifu. Foto: Dainesse

Gino Amisano, ustanovitelj AVG, z Laudovo čelado Foto: Dainesse

Manj znana pa je zgodba o rdeči čeladi, ki jo je Lauda nosil med nesrečo na zadnji dirki formule ena na starem Nordschleifu. Po nesreči je čelado obdržal Gino Amisano, ustanovitelj družbe AVG, ki je zasnovala in izdelala čelado. AVG je leta 1987 čelado, ki je imela mnogo brazgotin, poškodb in sledi ognja, posodil organizatorjem avtomobilske razstave v Milanu.

Med dogodkom pa je čelada nenadoma izginila in za njo so se izgubile vse sledi. Vse to je porajalo mnoga vprašanja in špekulacije, kdo bi lahko ukradel Laudovo čelado – jasno je bilo, da je njena vrednost lahko izjemno visoka. Kar 37 let kljub mnogim poizvedovanjem najprej podjetja AVG in nato družbe Dainesse, ki je nasledila AVG, so bili vsi poskusi zaman.

Čelada se je letos nenadoma pojavila na dražbi v ZDA

Vse pa se je spremenilo letos 27. maja, ko je dražbena hiša Bonhams v ZDA na seznam artiklov uvrstila tudi nekdanjo čelado Laude iz leta 1976. Kupca zanj naj bi iskali na dražbi v okviru dirke formule ena v Miamiju. Čelada je bila prav tista, ki jo je Lauda nosil med nesrečo na Nordschleifu in so jo ukradli v Milanu.

Dainesse se je takoj povezal z Bonhamsom, razložil položaj in v ZDA so čelado umaknili z dražbe. Italijani so na sodišču v Miamiju zahtevali vrnitev čelade. Dosegli so poravnavo z Bonhamsom in čelado so vrnili nazaj v Italijo. Nedavno so jo pokazali na motociklistični razstavi v Milanu.

Storilca niso našli

Čelada je domnevno v skoraj 40 letih menjala več lastnikov. Toda s preiskavo jim je uspelo najti le enega izmed lastnikov pred tistim, ki je želel čelado letos prodati. Kdo je čelado izmaknil leta 1987 v Milanu, jim ni uspelo ugotoviti.

Del avtomobilistične in dirkaške zgodovine se je tako vrnil v Italijo. Čelada, ki je še vedno spomin na nekdanje čase formule ena in na veliko rivalstvo Laude in Hunta, je z vsemi svojimi praskami in brazgotinami tudi simbol vztrajnosti in nepopustljivosti. Prav to je pri življenju leta 1976 obdržalo tudi avstrijskega šampiona.

Foto: Dainesse