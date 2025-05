Kultni Nordschleife: upravitelji so v objektiv ujeli tudi Slovenko #foto

Nordschleife je še vedno meka ljubiteljev avtomobilizma in najtežja steza formule ena vseh časov. Kultni Zeleni pekel še naprej privablja voznike najrazličnejših avtomobilov, ki lahko sami doživijo adrenalinsko vožnjo na stezi, dolgi 20,8 kilometra. Ta ima 73 ovinkov in skupno 300 metrov višinske razlike.

Foto: Nürburgring Nordschleife

Steza je od Ljubljane oddaljena slabih tisoč kilometrov oziroma vsaj deset ur vožnje in slovenski avtomobili so na njej dokaj redni gosti. Upravitelji objekta so na družbenih omrežjih objavili nekatere zanimive podatke uporabnikov v času prvomajskih praznikov (1.-4. maj), pri tem pa, zanimivo, v objektiv ujeli prav slovenski avtomobil.

To je renault clio z zanimivimi dirkaškimi dodatki (na primer modeli avtomobilčkov na armaturni plošči), za volanom pa je slovensko dekle. To je Špela Brezič, ki se je v preteklosti kot ena redkih Slovenk že preizkušala tudi v reliju (nazadnje pred tremi leti), sicer pa je športna sodnica pri nacionalni Zvezi za avtošport Slovenije (AŠSLO).

Skoraj polovico krogov prevozijo Nemci

Upravitelji Nordschleifa so tudi objavili podatke, vozniki katerih držav so opravili največ krogov na 20,8 kilometra dolgi legendarni stezi. Na vrhu so Nemci (45,5 %), sledijo Britanci (15,2 %), Francozi (10 %), Poljaki (4,3 %), Švicarji (4,3 %), Nizozemci (4,2 %), Belgijci (3 %), Čehi (2,6 %), Španci (1,9 %) in Luksemburžani (1,7 %).

En krog na Nordschleifu med tednom stane gosta 30 evrov, ob koncu tedna pa 35 evrov.