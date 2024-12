Ford mustang v različici GTD je najhitrejši ameriški avtomobil vseh časov - vsaj če to sklepamo po dosežkih na nemški dirkaški stezi Nordschleife. S tem ekstremnim mustangom so krog odpeljali v času šest minut in 57,6 sekunde. To je najboljši dosežek ameriškega serijskega avtomobila na tej stezi.

Ameriški tekmeci? Tesla je z modelom S plaid krog prevozila v času sedem minut in 25 sekund, Dodge pa je bil z viperjem ACR za 4,3 sekunde počasnejši.

Najekstremnejši mustang do zdaj

Pri Fordu so z mustangom GTD izdelali dobesedno dirkalni avtomobil za “vsakodnevno” uporabo. Uporabili so 5,2-litrski motor V8, ki so mu torej povečali delovno prostornino, moč pa s 500 povečali na 815 “konjev”. Avtomobil je dobil še več predelav, ki izvirajo neposredno iz dirkaškega športa. Med drugim je GTD štiri centimetre bližje cesti kot klasični mustang GT, za skoraj deset centimetrov so razširili tudi zadnji kolotek. Tudi oblikovno je GTD navidezno blizu dirkaški različici mustanga GT3.

Avtomobil bodo za evropske kupce začeli izdelovati spomladi prihodnje leto. Rok za oddajo naročila je potekel že letos julija. Cene so se začele prek 300 tisoč evrov. Od zakonskih predpisov v posamezni državi bo odvisno, ali bo kupec lahko mustanga GTD vozil le na dirkališčih, ali pa tudi v vsakdanjem prometu.

