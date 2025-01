Hyundai je svoja vzdržljivostna testiranja na nemški stezi Nürburgring oziroma Nordschleife začel že leta 2011, dve leti pozneje pa so tam odprli svoj lasten razvojni center. Z zadnjo širitvijo (834 kvadratnih metrov) ima celoten center površino že več kot 25 tisoč kvadratnih metrov.

Zadnja širitev je namenjena novim delavnicam, specializiranim laboratorijem in opremi za visokonapetostne polnilne sisteme. Hyundai bo še v večji meri na Nürburgringu testiral svoja nova električna vozila, še posebej tista iz športne podznamke N. Prvi tak je bil lani razkriti ioniq 5 N.

Hyundai ioniq 5 N je bil prvi visokozmogljivi električni avtomobil te korejske znamke. Foto: Hyundai

Že več kot 25 tisoč kvadratnih metrov za razvoj in testiranja

“Ta širitev predstavlja drzen korak k zagotavljanju infrastrukture, potrebne za prihodnost mobilnosti. Odraža naše zaupanje v rast sektorja električnih vozil in našo zavezanost k spodbujanju trajnostnih inovacij. To je dokaz naše poti k elektrifikaciji v Evropi. Električna visokozmogljiva vozila so vedno bila pomemben del naše DNK. Razširjeni objekti na Nürburgringu nam bodo omogočili še bolj brezhibno povezovanje naše N-zmogljivosti z našo EV strategijo. Poleg tega bomo še naprej izpopolnjevali tehnologije konvencionalnih motorjev. Izboljšane zmogljivosti na Nürburgringu potrjujejo našo zavezanost električnim visokozmogljivim vozilom, ki so vedno bila ključen del naše DNK,” je povedal Tyrone Johnson, direktor centra na Nürburgringu.

Najsodobnejši center bo gostil največji štirikolesni dinamometer za hrup, vibracije in ostrino (NVH) skupine, pa tudi napredne dinamometre za podvozje in pogonski sklop. Te naprave se uporabljajo za simulacijo in oceno zmogljivosti vozil v različnih pogojih, brez potrebe po testiranju na cesti.

Objekt se bo osredotočal na izboljšanje električnih vozil (EV), naprednih sistemov za pomoč vozniku (ADAS), informacijsko-zabavnih sistemov in tehnologij elektrifikacije.