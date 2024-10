Xiaomi je izdelal prototip modela SU7 ultra, ki ga bodo v nekoliko manj skrajni izvedbi začeli na Kitajskem prodajati že konec letošnjega leta. Avtomobil bo stal približno polovico cene porscheja taycana in nemški električni športnik je za zdaj tudi prvi neposreden tekmec.

Prav zato je pomenljiv rezultat Xiaomija na slavni nemški stezi Nordschleife. Xiaomijev SU7 ultra je z izkušenim Davidom Pittardom za volanom dosegel odličen čas 6 minut in 46 sekund. Porsche je s taycanom do zdaj postavil najboljši čas sedem minut in sedem sekund, Rimac je bil z nevero dve sekundi hitrejši.

Foto: Xiaomi

Foto: Xiaomi

Razvojna pomoč Prodriva in električni športnik odličnih zmogljivosti

Razlika med Xiaomijem in Porschejem je bila torej skoraj 20 sekund oziroma slabo sekundo na kilometer dirkališča. Pri razvoju podvozja za prototip je sodeloval tudi britanski Prodrive, kar kitajskemu športniku daje še dodatno kredibilnost

Serijski xiaomi SU7 ultra je dolg 5,1 metra, širok je 1,9 metra in ima tri metre medosne razdalje. Poganjajo ga trije elektromotorji s sistemsko močjo 1.138 kilovatov (več kot 1.500 “konjev”) in do 1.770 Nm navora. Avtomobil do “stotice” pospeši v slabih dveh sekundah (uradno 1,97 sekunde), do dvesto kilometrov na uro pa v manj kot šestih sekundah. Najvišja hitrost je 350 kilometrov na uro. Kapaciteta baterije je 93 kilovatnih ur, največja moč polnjenja pa teoretično do okrog 490 kilovatov. Kljub zelo veliki bateriji se lahko ta na ustrezni polnilnici od 10 do 80 odstotkov napolni v le 11 minutah.

Serijski SU7 ultra ne bo daleč od prototipa

Tudi serijska različica SU7 ultra bo imela tri motorje in enako baterijo, a tak avtomobil bo vendarle težji od prototipa z maso komaj 1,5 tone - Nordschleifov dosežek bo za serijskega SU7 ultra nedosegljiv, rezerve do taycanovega rekorda pa ni tako malo.

Xiaomi bo SU7 ultra na Kitajskem prodajal za slabih 815 tisoč juanov oziroma 114 tisoč dolarjev. Že med uradno predstavitvijo so za športno različico SU7 dobili več kot tri tisoč naročil.

Foto: Xiaomi

Foto: Xiaomi