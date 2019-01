Skrivnostni porsche, ki je rešil življenje Nikiju Laudi

Odzivni čas reševalnih avtomobilov je bil na praktično vseh dirkališčih takratne formule ena manjši kot trideset sekund. Razen na slovitem Nürburgringu, ki je bil bistveno daljši od ostalih stez. Toda ko je Laudo odneslo s proge in je sredi steze začel goreti njegov ferrari, je bil gasilni porsche 911 vseeno prvi pri njem. Laudi so na pomoč prvi priskočili njegovi tekmeci, oranžni porsche z voznikom Herbertom Lingejem pa ga je začel gasiti prvi. Skupaj so Laudo rešili pred gotovo smrtjo. Kljub težkemu poznejšemu okrevanu je bila takrat sreča na Laudini strani. Oranžni 911 in zgornja fotografija pa se bosta za vedno zapisala v zgodovino avtomobilskega sveta.

Video: Kako so dirkači skušali iz dirkalnika potegniti Laudo

Nesreča, ki je za vedno spremenila svet formule 1

Tik pred zavojem Bergwerk je Niki Lauda, takrat vodilni dirkač v skupnem seštevku, izgubil oblast nad vozilom in trčil v varovalno ograjo. Od tam ga je odbilo nazaj na stezo, kjer se je nekajkrat zavrtel in končal na robu. Ob tem je vanj trčil še Fordov dirkač Brett Lunger, a Ferrarijev dirkalnik 312T je že prej zajel ogenj.

Ko so Laudo potegnili iz gorečega dirkalnika, je bil že močno opečen po glavi, strupeni plini pa so poškodovali njegova pljuča. Prvi so bili pri njem dirkači Arturo Merzario, Brett Lunger, Guy Edwards in Harald Ertl. A ker je bil Lauda ukleščen v dirkalniku, so potrebovali dalj časa, da so ga lahko rešili. Po nekaterih pričanjih je bil sredi ognjenih zubljev ujet več kot minuto.

Druga težava je bila Laudova prilagojena čelada, ki jo je nosil, saj se je varnostna pena stisnila in čelada je zdrsnila z njegove glave. Zaradi tega je bil njegov obraz v neposrednem stiku z ognjem, a je bil Lauda takoj po nesreči še pri zavesti in lahko povsem sam stal. Šele kasneje je zaradi poškodbe pljuč in zastrupitve krvi padel v komo.

Že pred začetkom Velike nagrade Nürburgringa je Lauda sklical sestanek, na katerem je dirkalne kolege želel prepričati o bojkotu dirke. Čeprav je bil na tem prizorišču najhitrejši, je svaril pred izredno pomanjkljivimi varnostnimi protokoli. Organizatorjem je očital premalo ljudi in sredstev za tako veliko dirko. Hkrati je trdil, da je za 23 kilometrov dolgo stezo premalo gasilnih vozil, reševalcev, varnostne opreme in varnostnih avtomobilov. Velika večina je glasovala proti bojkotu, zato so dirko formule ena avgusta izpeljali.

Prvi reševalni porsche je imel zadaj nameščene rezervoarje za gašenje požara. Ker je imel 914 sredinsko nameščen motor, so lahko spredaj namestili še orodje za rezanje in reševanje iz dirkalnikov. Foto: Porsche

Poleg dirkalnikov je bil ob nesreči prvi prav posebni porsche 911

O sami nesreči in nadaljnjem poteku dogodkov vemo praktično vse, a našo pozornost je pritegnil oranžni porsche 911. Na praktično vseh fotografijah je parkiran tik ob pogašeni Ferrarijevi formuli, iz sprednjega dela pa mu "štrli" dolga črna cev. Gre za predelani 911 S, ki ima namesto prtljažnega prostora spredaj nameščene majhne cisterne, napolnjene s peno za gašenje požarov. Ne gre za varnostni avtomobil, temveč gasilni avtomobil, namenjen izključno hitremu odzivu in gašenju na slovitem Nürburgringu.

Zahvali se lahko nekdanjemu Porschejevemu tovarniškemu dirkaču

Herbert Linge je bil vajenec mehanik v Porschejevi tovarni v Weissachu, kjer je dobil priložnost postati tovarniški voznik. Njegov pečat v svetu dirkanja je zanemarljiv, saj kljub dobrim rezultatom nikoli ni doživel vidnejših uspehov. Veliko večji pečat je pustil v dirkaškem svetu v smislu varnostne kulture.

Med svojim dirkanjem, skoraj neštetokrat je prevozil krog na "zelenem peklu", je uvidel pomanjkljivosti hitrega reševanja. Še posebej je bilo to očitno na dirkah, kot je bila tista na Nürburgringu. Ker je dirkal za Porsche, je spoznal prednosti dirkalnikov, ki imajo motor nameščen zadaj.

Med njegovo dirkalno kariero so bile smrtne žrtve na dirkah nekaj vsakdanjega. Po končani karieri je zato želel povrniti ugled dirkanju in kljub vedno hitrejšim dirkalnikom dvigniti samozavest dirkačem.

Ko na dirki v Monzi Italijani niso želeli pomoči reševalnih avtomobilov ONS-Staffel, je vmes posegel Ecclestone. Vodilnim je dejal, da na stezo ne bo zapeljal noben dirkalnik formule 1, če dostopa do steze ne bodo dovolili Lingeu in ekipi. Od takrat je njihova prisotnost postala stalnica na dirkah.

Med reševalno floto niso bili samo porscheji

Odzivni čas reševalne flote ONS-Staffel je bil pod tridesetimi sekundami. Foto: Porsche Linge je svojo idejo ponesel v realnost leta 1972, ko je jeseni ustanovil ONS-Staffel (zdaj poznan pod imenom Deutscher Motor Sport Bund-Staffel). Njegov prvi reševalni avtomobil je postal porsche 914 s sredinsko postavljenim motorjem. V zadnjem prtljažniku in nad motorjem so bili nameščeni rezervoarji za gašenje, v sprednji prtljažnik pa so namestili opremo za rezanje in reševanje iz avtomobilov. Majhen športni avtomobil je tako postal učinkovit in vsestranski reševalec, ki je bil zaradi svojih voznih lastnosti in moči vedno med prvimi na kraju nesreče. Z njim so iz gorečih dirkalnikov rešili ogromno dirkačev.

Sčasoma se mu je pridružilo še kar nekaj drugih avtomobilov, Linge pa je reševalne avtomobile razdelil na dve skupini - ena je nosila oznako R, druga pa S.

Tisti z oznako R so bili namenjeni prvemu odzivu na nesrečo. V večini primerov je šlo za Porschejeve avtomobile, ki so s seboj nosili gasilno, reševalno in medicinsko opremo. Še več, te avtomobile so vozili nekdanji dirkači, ob njih pa je sedel izkušen zdravnik ali gasilec. Oznako S so nosili veliki kupeji, limuzine ali karavani. Bili so podobno opremljeni kot tisti z oznako R, vendar so jih namesto dosega visokih hitrostih namestili na ključne točke na dirkališču. Na točko nesreče so morali priti v manj kot tridesetih sekundah.

Člani reševalne ekipe ONS (v sredini spredaj je Herbert Linge) in spremljevalni avtomobili. Poleg zvezde 911 S, ki je bila prva na kraju nesreče Nikija Laude na Nürburgringu, lahko zadaj vidimo še ford capri, ford escort, BMW 2002 in dva Volkswagnova karavana. Ne manjkata niti dva opla, mercedesa. Seveda sta najpomembnejša člana ekipe 911 in 914. Foto: Porsche