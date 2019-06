Med protestom v Moskvi aretiran tudi opozicijski voditelj Navalni

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ruske oblasti so na protestu v Moskvi med drugim pridržale tudi ruskega opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega. Foto: Reuters

Med 200 aretiranimi so tudi najmanj štirje novinarji, med njimi tudi sodelavec nemške revije Der Spiegel. Nekateri protestniki so nosili majice v podporo preiskovalnemu novinarju Ivanu Golunovu, ki so ga pretekli teden aretirali zaradi domnevne preprodaje drog.

Shod sprva organizirali v podporo priprtemu novinarju

Aretacija 36-letnika je sprožila val ogorčenja in solidarnosti v ruski javnosti. Trije največji časniki v državi so v ponedeljek objavili naslovnico, na kateri je z velikimi črkami pisalo Jaz sem/mi smo Ivan Golunov.

Policija je posredovala proti približno 1.200 protestnikom, več kot 200 so jih aretirali. Foto: Reuters

Shod so sprva organizirali v podporo Golunovu, vendar je bil novinar v torek nenadoma izpuščen, obtožbe proti njemu pa ovržene. Mnogi v izpustitvi Golunova vidijo poskus Kremlja, da bi preprečil val protestov.

Navalni: Oblasti ustrahujejo in zaprejo tiste, ki vztrajajo

"Oblasti se zelo bojijo fantastičnega in soglasnega izraza solidarnosti v primeru Golunov," je na Twitterju poudaril ruski opozicijski voditelj Aleksej Navalni. "Zato je zanje pomembno, da uničijo skupno solidarnost ter nato ustrahujejo in zaprejo tiste, ki vztrajajo," je dodal.

Iz Kremlja so v torek sporočili, da bi protest motil praznovanja ob dnevu Rusije, ki je dela prost dan. "Kar se je zgodilo Ivanu Golunovu, se dogaja vsak dan po vsej državi. Veliko primerov, povezanih z drogo, se zgodi tako," je izjavil mladi protestnik, ki je nosil majico z napisom Jaz sem Golunov.

Okoli sto protestnikov se je zbralo tudi v Sankt Peterburgu, kjer so pozvali oblasti, naj izpustijo žrtve policijskih zlorab, kot je ugledni zgodovinar Jurij Dmitrijev.