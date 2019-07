Vodja ruske opozicije v zaporu domnevno zastrupljen

Alekseja Navalnega so prejšnji teden obsodili na 30 dni zapora po protestih 20. julija, na katerih se je zbralo več kot 20 tisoč ljudi. V nedeljo pa so ga iz zapora prepeljali v bolnišnico zaradi hudo otečenega obraza in rdečine na koži. Njegova tiskovna predstavnica Kira Jarmiš je sporočila, da ni znano, kaj je povzročilo alergijsko reakcijo, ter dodala, da Navalni doslej ni imel težav z alergijami.

Njegova odvetnica Olga Mihajlova je izpostavila, da je 43-letni aktivist v zaporu dobival enako hrano in pijačo kot ostali zaporniki, med katerimi nihče nima zdravstvenih težav.

"Domnevam, da je vzrok 'bolezni' Alekseja Navalnega neznani strup," pa je danes na družbenem omrežju Facebook zapisala njegova zdravnica Anastazija Vasiljeva. Sporočila je še, da je skupaj s kolegom, ki je tudi aktivistov zdravnik, hotela obiskati Navalnega v bolnišnici v Moskvi, kjer se zdravi, a ji niso dovolili, da bi ga pregledala, iz sobe so jo poslali kmalu zatem, ko je vstopila vanjo.

Hudo vnetje desnega očesa

Po navedbah Vasiljeve, okulistke, ki je Navalnega zdravila po napadu s kemikalijami leta 2017, glede na simptome domneva, da ima aktivist hudo vnetje roženice ter veznice. Imel naj bi tudi dermatitis in poškodbe kože. "Trenutno se zelo bojim za njegovo desno oko, ki smo ga komaj rešili," je še zapisala.

Po poročanju nemškega Deutsche Welle primer spominja na domnevno zastrupitev aktivista Pussy Riot Pjotra Verzilova. 31-letnika, ki ima kanadsko in rusko državljanstvo, so septembra lani prepeljali v bolnišnico v Moskvi, potem ko je začasno izgubil vid in ni mogel govoriti. Po zdravljenju v Nemčiji in petmesečni rehabilitaciji v Izraelu se je letos vrnil v Rusijo.