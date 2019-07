Ruska kapelica pod Vršičem zaveza za ohranjanje miru

Ruska kapelica pod Vršičem je postala več kot kraj pietete in simbol globokega prijateljstva med slovenskim in ruskim narodom. "Postala je del naše moralne in civilizacijske zaveze, da tej in prihodnjim generacijam zagotovimo mirno in varno življenje," je na današnji slovesnosti ob 103. obletnici kapelice izpostavil predsednik DZ Dejan Židan.

Pojasnil je, da nas kapelica že več kot sto let opominja in nosi neprecenljivo zgodovinsko sporočilo generacij pred nami, ki so se zavedale krhkosti in dragocenosti miru ter nesmiselnosti trpljenja vseh vojn. Zato se moramo iz nje učiti za boljšo prihodnost, je poudaril Židan, ki je tudi častni pokrovitelj letošnje tradicionalne spominske slovesnosti.

"Ne moremo si več privoščiti razdiralnih vzorcev"

Prepričan je, da si v mednarodni politiki ne moremo več privoščiti razdiralnih vzorcev in da je v prelomnem trenutku, v katerem živimo, potreben pogum, da se spoprimemo s pravo naravo problemov, namesto da jih prelagamo in s tem poglabljamo. Židan verjame, da je zahtevne cilje, ki so v dobrobit širše skupnosti, mogoče uresničiti ob dialogu in odgovornem ravnanju.

Foto: STA

Verjame, da multilateralni okviri, ob utrjevanju njihove legitimnosti, kredibilnosti in učinkovitosti, še vseeno odražajo potrebe sodobne mednarodne skupnosti. Tudi partnerstvo med Slovenijo in Rusijo, ki je danes še posebej dragoceno, temelji na želji po večdimenzionalnem razumevanju trgovinskih, varnostnih, razvojnih in drugih politik, je poudaril Židan.

Tudi letos močna ruska delegacija

Na slovesnosti ob kapelici, postavljeni v spomin ruskim vojnim ujetnikom, ki jih med gradnjo ceste čez prelaz Vršič, zasul snežni plaz, se je zbralo več kot tisoč ljudi. Prireditve, ki jo je organiziralo Društvo Slovenija - Rusija, so se udeležili tudi uradna delegacija Rusije in ruske pravoslavne cerkve ter številni gospodarstveniki in politiki, na čelu s predsednikom republike Borutom Pahorjem in predsednikom vlade Marjanom Šarcem.

Foto: STA

Vodja ruske delegacije, minister za digitalni razvoj, zveze in množične komunikacije Konstantin Noskov je izpostavil, da je Ruska kapelica temelj skupnega spomina, ki so ga več desetletij ohranjali naši predhodniki in ga je treba ohranjati tudi za zanamce. Ob tem se je Slovencem zahvalil za skrb za kapelico.

V znamenju stote obletnice ljubljanske univerze

Letošnja slovesnost je minila tudi v znamenju praznovanja stoletnice ljubljanske univerze. Kot je spomnil Židan so pred stotimi leti zaradi tedanje politične realnosti, ki je še vedno omejevala razsežnosti človekovega uma in humanizma, na območje Kraljevine SHS prišli številni emigranti iz Rusije - znanstveniki, strokovnjaki in kulturniki, ki so pomembno obogatili slovenski znanstveni, akademski in kulturni prostor.

Foto: STA

Izročilo njihovih življenjskih del je treba razumeti kot poziv, da Rusija in Slovenija še naprej skupaj soustvarjata prihodnost blaginje in razvoja, je pozval Židan. Prorektor Univerze v Ljubljani Boštjan Botas Kenda, ki je spomnil, kako je univerza odprtih rok sprejela uveljavljene ruske profesorje, je prepričan, da se bodo slovensko-ruske vezi, ki so se stkale pred več kot sto leti, ohranjale tudi v prihodnje.

Rusko kapelico pod Vršičem so leta 1916 zgradili preživeli ruski vojni ujetniki v spomin na umrle tovariše, ki jih je med gradnjo ceste čez Vršič zasul snežni plaz. V spomin na umrle v plazu so ruski ujetniki v gozdu pod Vršičem sami postavili leseno kapelico v pravoslavnem slogu. Leta 2006 je bila kapelica v celoti obnovljena.