Rusija podaljšala pripor ukrajinskim mornarjem

Rusko sodišče je za tri mesece podaljšalo pripor 24 ukrajinskim mornarjem, ki so jih zajeli novembra lani pred polotokom Krim. Ukrajina in Rusija sicer trenutno razpravljata o izmenjavi zapornikov.

Mornarji bodo morali v priporu tako ostati še najmanj do 24. oktobra. Zaradi kršenja ozemeljske celovitosti Rusije jim grozi do šest let zapora. Namestnica ukrajinskega zunanjega ministra Olena Zerkal je obsodila podaljšanje pripora, češ, da bo to le še dodatno zapletlo težko diplomatsko delo med trenutnimi pogajanji.

Putin in Zelenski govorila o morebitni izmenjavi zapornikov

Ruski predsednik Vladimir Putin in ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski sta o morebitni izmenjavi zapornikov prek telefona govorila prejšnji teden. Kot je pojasnil namestnik vodje urada ukrajinskega predsednika Vadim Pristaiko, bosta državi v prihodnjih mesecih izmenjali večje število zapornikov. Sezname z imeni sta si državi že izmenjali.

Ruski predsednik Vladimir Putin in ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski (na fotografiji) sta prejšnji teden prek telefona govorila o morebitni izmenjavi zapornikov. Foto: Reuters

Rusija je omenjene mornarje aretirala novembra lani, ko so tri ukrajinska vojaška plovila poskušala prečkati Kerško ožino, ki ob polotoku Krim povezuje Črno in Azovsko morje. Ruske vojaške ladje so jih pri tem zajele, ukrajinski mornarji pa so zdaj še vedno zaprti v Rusiji. Dogodek je takrat še dodatno zaostril odnose med obema državama.

Rusija trdi, da so ukrajinski mornarji kršili njeno ozemeljsko celovitost

Ukrajina trdi, da so njena plovila spoštovala mednarodnopravna pravila za plovbo skozi morsko ožino. Rusija, ki si je ukrajinski polotok Krim priključila leta 2014, trdi, da je Kerška ožina del njenega teritorialnega morja, ukrajinski mornarji pa naj bi kršili njeno ozemeljsko celovitost.