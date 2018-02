"Predsednik tega sporočila očitno ni sprejel ali pa ga ni razumel"

ODLOMKI IZ KNJIGE OGENJ IN BES

Trump še vedno čaka na vsesplošno medijsko naklonjenost. V tem je očitno globoko nesposoben ločiti med svojimi političnimi prednostmi in osebnimi potrebami – razmišlja čustveno in ne strateško.

V prihodnjih tednih bomo na Siol.net objavljali odlomke iz knjige Ogenj in bes, ki razkriva zakulisno dogajanje v Beli hiši in družini Donalda Trumpa. Knjiga je razburkala ameriško in svetovno javnost, ameriški predsednik je izdajo knjige poskušal preprečiti, a mu ni uspelo.

Ko je družina Murdoch še razpravljala o O'Reillyjevi usodi, ga je Trump, ki je razumel njegovo moč in vedel, kako se O'Reillyjevo občinstvo prekriva z njegovo volilno bazo, hvalil in tudi javno podprl. "Mislim, da bi Bill ni naredil ničesar slabega … Dober človek je," je izjavil za New York Times.

Trump je večji, kot so konservativni mediji

V resnici pa je paradoks nove moči konservativnih medijev sam Trump. Kadar mu je ustrezalo, se je med kampanjo obračal na Fox. Če so se pokazale druge medijske priložnosti, jih je izkoristil. V bližnji preteklosti so se republikanci vedno opirali predvsem na Fox, še posebej v obdobju primarnih volitev. Trump pa je vztrajal, da je večji, kot so konservativni mediji.

V zadnjih mesecih se je Ailes, ki je bil eden rednih Trumpovih večernih sogovornikov in svetovalcev, skoraj nehal pogovarjati s predsednikom, potem ko je nenehno dobival poročila, da ga Trump opravlja in se udinja Murdochu, ki se je pred volitvami iz njega skoraj odkrito norčeval.

"Človek, ki zase zahteva popolno zvestobo, je sam velika, nezvesta rit," se je iz Trumpa norčeval Ailes (ki je tudi sam zahteval ogromno zvestobe).

Zaplet je bil v tem, da so si konservativni mediji Trumpa lastili kot svoj izdelek, on sam pa se je imel za veliko zvezdo, za veličasten in dragocen produkt vseh medijev, ki se zdaj vzpenja še višje. Nastal je kult osebnosti, in ta osebnost je on, najslavnejši človek na svetu. Vsi ga ljubijo – ali bi ga vsaj morali.

Pri Trumpu gre najverjetneje za veliko nerazumevanje narave medijev. Očitno ne razume, da tisto, kar konservativni mediji povzdigujejo, liberalni mediji takoj sesujejo. In obratno. Trump je ob Bannonovem podžiganju ves čas počel tisto, kar je navduševalo konservativne medije, s tem pa si nakopal bes liberalnih. To je bil Bannonov program. Bolj ko te pristaši ljubijo, bolj te nasprotniki sovražijo. Tako naj bi delovalo, in tako je tudi v resnici delovalo.

Obseden z medijskimi žaljivkami

Toda Trump je zaradi odnosa liberalnih medijev neskončno užaljen. Obsedeno se ukvarja z vsako medijsko žaljivko, in to toliko časa, dokler se ne pojavi naslednja. Vsako komentira in jo neskončno ponavlja v vsakem pogovoru (kot bi se ujel v neskončno pentljo), in ob vsaki ponovitvi je njegovo razpoloženje vse slabše. Velik del njegovih vsakodnevnih pogovorov je zgolj obnavljanje tistega, kar so o njem povedali različni televizijski voditelji in gosti.

Razburijo ga tudi napadi na sodelavce, čeprav sam zaradi tega nič bolj ne ceni njihove zvestobe. Za napade na njih ne krivi samega sebe ali narave liberalnih medijev, ki žalijo njegove ljudi; krivi so oni sami, ker si v medijih niso sposobni zagotoviti boljšega statusa.

Zaradi samozagledanosti liberalnih medijev in njihovega prezira do Trumpa se je velik del medijske publike preselil k desničarskim medijem.

Toda predsednik ob svojem besnenju, samopomilovanju in samotrpinčenju tega sporočila očitno ni sprejel ali pa ga ni razumel. Še vedno čaka na vsesplošno medijsko naklonjenost. V tem je očitno globoko nesposoben ločiti med svojimi političnimi prednostmi in osebnimi potrebami – razmišlja čustveno in ne strateško.

Biti predsednik pomeni biti najslavnejši človek na svetu

Kot sam vidi stvari, je največja vrednota predsednikovanja to, da postaneš najslavnejši človek na svetu, slava pa je nekaj, kar mediji spoštujejo in častijo. Kaj ni tako? Toda ironično je Trump postal predsednik prav zaradi svoje posebne sposobnosti odvračanja medijev, kar ga je potem spremenilo v tarčo njihovega sramotenja. Toda to očitno ni tisti dialektični odnos, ki bi ga bil sposoben prenašati človek, ki se počuti od vseh ogroženega.

"Za Trumpa," je opozarjal Ailes, "predstavljajo mediji moč, veliko večjo moč kot sama politika, zato si želi pozornosti in spoštovanja najmočnejših medijskih ljudi. Z Donaldom sva dokaj dobra prijatelja že več kot 25 let, toda on bi rad bil prijatelj z vsemi, tudi z Murdochom, ki misli, da je Trump bebec – ali pa je vsaj tako mislil, dokler Donald ni postal predsednik."

