"Ta človek je idiot, obdan s klovni"

Odlomki iz knjige Ogenj in bes

Trump se je odločil, da ne bo ugovarjal memorandumu, ki ga bo objavil kongresnik Devin Nunes. Foto: Reuters

V prihodnjih tednih bomo na Siol.net objavljali odlomke iz knjige Ogenj in bes, ki razkriva zakulisno dogajanje v Beli hiši in družini Donalda Trumpa. Knjiga je razburkala ameriško in svetovno javnost, ameriški predsednik je izdajo knjige poskušal preprečiti, a mu ni uspelo.

V Beli hiši ostaja razmejitev med tistimi, ki so tam zaradi izkazane zvestobe predsedniku, in med profesionalci, ki so jih morali sprejeti, ker brez njih pač ne morejo. Bannon, Conwayjeva, Hicksova – skupaj z navlako svojih bolj ali manj čudaških prepričanj, ki so jih prinesli s seboj – ter seveda njegovi družinski člani, torej ljudje brez osebnega ugleda, ki bi ga lahko unovčili, preden so se povezali s Trumpom, so bili zdaj praktično priklenjeni nanj.

(Pa celo ti ljudje, njegovi najbolj vdani dvorjani, nenehno v strahu zadržujejo dih in preverjajo, kakšne so njihove alternativne opcije zunaj Bele hiše.) Toda tisti iz širšega kroga, ljudje z lastnim položajem (ali pa vsaj namišljenim položajem), imajo še veliko večje težave, ko si poskušajo sami pri sebi iskati osebne in karierne razlage, zakaj še vztrajajo.

Mick Mulvaney, ki vodi Urad za vodenje in proračun, nikoli ne reče, da dela v Beli hiši, ampak vedno poudarja, da je v sosednji Old Executive Office Building. Foto: Reuters

Pogosto so njihovi dvomi vidni že navzven. Mick Mulvaney, ki vodi Urad za vodenje in proračun, na primer nikoli ne reče, da dela v Beli hiši, ampak vedno poudarja, da je v sosednji Old Executive Office Building. Michael Anton, ki je po Benu Rhodesu prevzel urad za strateške komunikacije, je razvil prav posebno zavijanje z očmi (med kolegi znano kot Antonovo zavijanje z očmi).

Svetovalec za nacionalno varnost H. R. Master je ves čas videti besen, s čela pa mu polzi neustavljiv tok znoja. ('Kaj je narobe s tem človekom?' se pogosto sprašuje predsednik.)

Seveda obstaja normalna razlaga: Bela hiša preprosto potrebuje normalne, prisebne, logične, odrasle profesionalce. To so ljudje, ki prinašajo pozitivne lastnosti – racionalni um, analitično sposobnost, pomembne osebne izkušnje, vse tisto, česar v Trumpovi Beli hiši tako boleče primanjkuje.

Vsak po svoje prispevajo, da so stvari nekoliko bolj normalne in nekoliko bolj stabilne. So branik - ali pa se vsaj tako prepričujejo in tolažijo - pred vsesplošnim kaosom, nepremišljenostjo, neumnostjo. Bolj kot opora Trumpu so njegov protistrup.

Foto: Reuters

'Če gre vse k vragu – še bolj k vragu, kot je že šlo – sem prepričan, da bo Joe Hagin prevzel osebno odgovornost in naredil vse, kar je pač treba narediti,' je izjavil eden od vodilnih republikancev o nekdanjem Bushevem pomočniku, ki je zdaj pod Trumpom operativni namestnik šefa kabineta.

Toda ti občutki dolžnosti in kreposti se ves čas mešajo z zapletenim tehtanjem med pozitivnimi učinki za Belo hišo v nasprotju z negativnimi posledicami za posameznika. Aprila je prišlo v širšo javnost neko elektronsko sporočilo, ki je bilo prvotno naslovljeno na kakšen ducat ljudi. Šlo je za poglede Garyja Cohna, je pa dokaj natančno povzemalo razpoloženje večine v Beli hiši:

Hujše je, ko si lahko predstavljaš. Ta človek je idiot, obdan s klovni. Trump ne prebere ničesar – niti kratke strani zapisnika niti povzetkov političnih stališč. Ničesar. Na polovici sestankov s tujimi voditelji vstane, ker se dolgočasi. Njegovi pomočniki pa niso nič boljši. Kushner je pravi otrok, ki ničesar ne ve. Bannon je arogantna svinja, ki ve veliko manj, kot si domišlja.

Trump ni človek, je zgolj zbirka negativnih lastnosti. Prvega leta ne bo preživel nihče, razen članov njegove družine. Edini sem tukaj, ki se mu sanja, kaj dela. Nezapolnjenih je ogromno delovnih mest, ker sprejmejo le ljudi, ki opravijo njihove smešne preizkuse pravovernosti, četudi gre za ljudi na srednjih ravneh odločanja, ki se nikoli ne bodo pojavili v javnosti. Ves čas sem zgrožen in v stresu.

