Trump: Vidva bi se morala že končno poročiti

V nedeljo, potem ko je bil izdan izvršni ukaz o priseljevanju, sta na kosilo v Belo hišo prišla Joe Scarborough in sovoditeljica njegove oddaje Morning Joe na MSNBC Mika Brzezinska.

Scarborough je nekdanji republikanski kongresnik iz Pensacole na Floridi, Brzezinska pa je hčerka Zbigniewa Brzezinskega, visokega pomočnika v Johnsonovi Beli hiši in svetovalca za nacionalno varnost pod Jimmyjem Carterjem. Oddaja Morning Joe je na sporedu od leta 2007 in si je gledalce našla v newyorških političnih in medijskih krogih. Dolga leta je bil zvesti gledalec tudi Donald Trump.

"Nekega dne, ko se stvari umirijo, bom povedal resnično zgodbo"

Avgusta so imeli javni prepir, po katerem je Trump tvitnil: "Nekega dne, ko se stvari umirijo, bom povedal resnično zgodbo o @JoeNBC in o njegovi zelo nezanesljivi dolgoletni prijateljici @morningmika. Dva klovna!" Toda Trumpovi prepiri se pogosto končajo s tihim, čeprav nejevoljnim priznanjem o vzajemnih koristih, in tako so bili kmalu spet v starih prisrčnih odnosih.

"Torej, kakšen se vama je zdel prvi teden?" ju je veselo vprašal Trump v pričakovanju laskanja.

Trump je namreč obljubil, da bo za ameriške naftovode uporabljal ameriško jeklo, v svojem slogu pa se je v Beli hiši sestal s predstavniki gradbene in kovinsko-predelovalne industrije in jih potem še povabil v ovalno pisarno – ter se hvalil, da Obama tega ne bi nikoli naredil. Foto: Reuters Scarborough, ki je bil presenečen nad Trumpovim navdušenjem ob vseh protestih, ki so se razlegali po državi, je neodločno rekel: "No, ja, všeč mi je, kar ste naredili z jeklom in da ste v ovalno pisarno pripeljali sindikaliste." Trump je namreč obljubil, da bo za ameriške naftovode uporabljal ameriško jeklo, v svojem slogu pa se je v Beli hiši sestal s predstavniki gradbene in kovinsko-predelovalne industrije in jih potem še povabil v ovalno psarno – ter se hvalil, da Obama tega ne bi nikoli naredil.

Toda Trump je še kar silil s svojim vprašanjem in Scarborough je nazadnje dobil vtis, da predsedniku ni še nihče povedal, da je bil prvi teden pravzaprav polomija. Morda sta ga Bannon in Priebus, ki sta zdaj ves čas prihajala in odhajala iz pisarne, celo prepričala, da imajo za seboj zelo uspešen teden, je premišljeval Scarborough.

Potem si je dovolil povedati, da bi bil ukaz o priseljevanju lahko izpeljan boljše ter da jih, kot vse kaže, čaka napeto obdobje.

Presenečeni Trump se je spustil v dolg monolog o tem, kako dobro jim je šlo, in potem v izbruhu krohota rekel Bannonu in Priebusu: "Joe misli, da smo imeli slab teden." In potem Scarboroughu: "Mogoče bi namesto vaju moral povabiti Hannityja!"*

"To ni bila Bannonova ideja. To je moja ideja."

Pri kosilu – riba, ki je Brzezinska ne mara – sta se jim pridružila Jared in Ivanka. Jared je postal že pravi Scarboroughov zaupnik in ga je oskrboval z internimi stališči Bele hiše – v bistvu je bil žvižgač. Scarborough je v povračilo zagovarjal Kushnerjev položaj v administraciji in njegova stališča. Toda zdaj sta bila zet in hči skromna in zadržana, ko sta Scarborough in Brzezinska klepetala s predsednikom in sta Trumpu – ki si je vzel več časa kot običajno – prepustila pobudo.

"Bannon?" je poskočil predsednik. "To ni bila Bannonova ideja. To je moja ideja. To je Trumpov način in ne Bannonov način." Foto: Reuters Trump je nadaljeval s pozitivnimi vtisi prvega tedna in Scarborough ga je še enkrat pohvalil za potezo s sindikalnim vodstvom. V tistem trenutku pa je Jared vskočil in rekel, da je odnos s sindikati, ki so tradicionalno demokratski volivci, Bannonova zasluga, da je to pač "Bannonov način".

"Bannon?" je poskočil predsednik. "To ni bila Bannonova ideja. To je moja ideja. To je Trumpov način in ne Bannonov način."

Kushner se je povlekel vase in umaknil iz pogovora, Trump pa je zamenjal temo in gostoma rekel: "Dobro, kako pa vidva? Kaj se dogaja?" Namigoval je na njuno "ne tako zelo skrivno" skrivno razmerje.

Scarborough in Brzezinska sta odgovorila, da je vse še vedno precej zapleteno in zato še ni uradno, vendar se imata dobro in zadeve se urejajo.

"Vidva bi se morala že končno poročiti," ju je zbodel Trump.

"Jaz vaju lahko! Internetni unitarni duhovnik sem," se je nenadoma spet oglasil Kushner, ki je sicer pravoverni jud.

"Kaj?" je rekel predsednik. "Kaj pa govoriš? Zakaj bi pa hotela, da ju ti poročiš, ko pa ju lahko jaz? Ko ju lahko poroči predsednik! In to v Mar-a-Lagu!"

*Sean Hannity, voditelj oddaje The Sean Hannity Show na Fox TV in konservativni politični komentator.

