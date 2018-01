Melania Donaldu: Tega ne bom prenesla

Odlomki iz knjige Ogenj in bes

V prihodnjih tednih bomo na Siol.net objavljali odlomke iz knjige Ogenj in bes, ki razkriva zakulisno dogajanje v Beli hiši in v družini Donalda Trumpa. Knjiga je razburkala ameriško in svetovno javnost, ameriški predsednik je izdajo knjige poskušal preprečiti, a mu ni uspelo.

Trump na svojo zmago ni želel staviti niti centa

V politiki mora vedno nekdo izgubiti, toda vsi, brez izjeme, do konca verjamejo, da lahko zmagajo. In verjetno tudi ne moreš zmagati, če ne verjameš, da boš zmagal – razen Trumpa.

Avgusta, ko je za Clintonovo zaostajal za 12 do 17 točk in ko je bil vsak dan na udaru krvoločnih medijev, si ni mogel niti v sanjah predstavljati nemogočega scenarija volilne zmage.

Kandidat, ki se ima za milijarderja – za desetkratnega – ni hotel nanjo staviti niti centa lastnega denarja. Bannon je septembra po prvem televizijskem soočenju rekel Jaredu Kushnerju, da bodo do konca kampanje potrebovali še dodatnih 50 milijonov dolarjev.

"Petdesetih milijonov ne bo dal, če mu ne jamčimo zmage," je bil realističen Kushner.

"Petindvajset milijonov?"

"Samo če mu rečemo, da je zmaga več kot verjetna."

Na koncu bi bil Trump v najboljšem primeru pripravljen kampanji dati 10 milijonov v obliki posojila, pa še to samo pod pogojem, da mu denar vrnejo takoj, ko bi zbrali dodatne donacije iz drugih virov.

Celo ko je Trump premagal 16 republikanskih protikandidatov in osvojil nominacijo, se je zdel edini logični končni cilj, zmaga na volitvah, še vedno povsem absurden.

In če se je začela jeseni zmaga vsaj malo nasmihati, je še ta kanček upanja izginil z afero Billyja Busha. "Vse, kar je lepega, me neustavljivo privlači – kar poljubljati jih začnem," je rekel voditelju televizije NBC Billyju Bushu v živo, in to sredi razgrete vseameriške razprave o spolnem nadlegovanju. "Kot magnet so. Samo poljubljam. Ne morem čakati. In če si slaven, ti pustijo. Lahko jim narediš, kar hočeš … Jih zgrabiš za pičko. Karkoli lahko narediš."

Edini žarek upanja ob vsej sramoti, ki jo je morala Melania Trump prenašati po objavi posnetkov Billyja Busha, je bilo prepričanje, da zdaj pa res ni več nobene možnosti, da bi njen mož postal predsednik.

Zakon Donalda Trumpa je bil zagonetka skoraj za vse okrog njega – vsekakor pa za vse tiste, ki nimajo svojih letal in razkošnih vil, posejanih po vsej državi. Z Melanio sta skupaj prebila razmeroma malo časa. Včasih sta bila brez vsakega stika tudi po več dni naenkrat – tudi, kadar sta bila oba v Trumpovem stolpu.

Melania pogosto sploh ni vedela, kje je, ali pa je to niti ni zanimalo. Mož se je selil iz vile v vilo, kot da bi se sprehajal iz sobe v sobo. Tako kot je malo vedela o njegovih selitvah, je vedela tudi zelo malo o poslih, in so jo ti, milo rečeno, tudi bolj malo zanimali.

Notorični ženskar

Odsotni očka pri svojih prvih štirih otrocih je bil zdaj, pri petem, Barronu, ki ga je imel z Melanio, še veliko bolj odsoten. V tretjem zakonu je končno, kot je pripovedoval prijateljem, izmojstril umetnost življenja: živi in pusti živeti – "Brigaj se zase!"

Trump je notorični ženskar in med kampanjo je postal verjetno najslavnejši vsiljivec na svetu. Do žensk seveda ni niti malo senzibilen, ima pa celo zbirko teorij o njih, vključno s tisto – pripovedoval jo je prijateljem – da mlajše ženske toliko manj osebno jemljejo varanje starejšega moža, kolikor večja je starostna razlika med njima.

Možnost, da bi mož resnično postal predsednik, je postajala za Melanio vedno hujša nočna mora. Prepričana je bila, da bo to uničilo njeno skrbno zaščiteno življenje – zaščiteno, česar ne smemo pozabiti, pred razširjeno Trumpovo družino, in je povsem posvečeno njunemu Barronu.

"Ne prehitevaj," se ji je zaradi takšnih skrbi posmehoval mož, medtem ko je vse dneve preživljal na predvolilnih turnejah in polnil medije. Pri njej pa sta se kopičila groza in strah.

Melania: Tega ne bom prenesla

Po Manhattnu je krožila opravljiva kampanja proti njej, o čemer so jo sproti obveščali prijatelji. Pod drobnogledom je bila njena manekenska kariera. V Sloveniji, kjer se je rodila in odraščala, je revija Suzy objavila govorice takoj, ko je Trump osvojil nominacijo. Potem je zgodbo, ob zoprni slutnji, kaj vse bo še sledilo, po svetu razpihnil Daily Mail.

New York Post se je dokopal do golih fotografij Melanie, ki so bile posnete na začetku njene kariere – bilo je "odkritje", ki so ga vsi razen Melanie pripisovali samemu Trumpu.

Neutolažljiva se je soočila z možem. Je to njena prihodnost? Tega ne bo prenesla, mu je rekla.

Trump je odgovoril v svojem slogu – Tožili bomo! – in ji uredil sestanke z odvetniki. Toda bil je tudi neobičajno spravljiv. Samo še malo, jo je prepričeval. Novembra bo vsega konec. Ženi je svečano obljubil: nobene, ampak zares nobene možnosti ni, da bi zmagal. In celo za njegovo kronično prevarantsko naravo je bila to obljuba, ki se je zdela popolnoma zanesljiva.

Naslednji odlomek bomo objavili prihodnjo sredo.