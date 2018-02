Odlomki iz knjige Ogenj in bes

Ob vsem, kar smrdi po predavalnici in predavanju, vstane in odide iz sobe – beseda "profesor" je zanj kletvica, ponosen je, da v šoli ni hodil na predavanja, da ni kupoval učbenikov, da si ni delal zapiskov.

Prav posebna težava v Trumpovem primeru je, kako priti z informacijo do človeka, ki ne bere (ki noče brati oziroma za branje nima dovolj koncentracije) in ki tudi posluša samo selektivno. Drugi del problema pa je, kako najbolje pripraviti tiste informacije, ki jih želi dobiti. Osebna pomočnica Hope Hicks si je občutek izostrila šele po več kot letu dni dela zanj – pripravlja mu kratke izvlečke. Bannon se je znal predsedniku vriniti v možgane s svojim močnim in prepričljivim glasom.

Kellyanne Conway mu je še vroče prinašala najnovejše žalitve, ki so krožile o njem, to so novice, ki jih ima najraje. Nekaj informacij črpa od svojega večernega in nočnega zbora milijarderjev. In seveda s kabelske televizije, na kateri si programe sam izbira na takšen način, da ga malo razveseljujejo, malo pa jezijo.

Toda tiste informacije, ki do njega pridejo najtežje, so uradne informacije. Podatki. Podrobnosti. Analize. Alternative. PowerPointa ne uporablja.

To je težava, ki ima več vidikov, pravzaprav toliko, kot ima ameriški predsednik nalog in pristojnosti. Med vsemi težavami pa je še največji problem ocenjevanje strateških vojaških alternativ.

Predsednik ima rad generale. Bolj so okrašeni, raje jih ima. Zelo je bil vesel, ko je prejemal pohvale ob izbiri uglednih generalov za svoje najožje sodelavce, za kakršne veljajo Mattis in Kelly in McMaster (pozabite na nesrečnega Michaela Flynna). Tisto, česar pa predsednik ne mara, je poslušanje generalov, ki večinoma govorijo v njemu nerazumljivem vojaškem žargonu preglednic, podatkovnih baz in tehnološko podprtih predstavitev. Ena od stvari, zaradi katerih se je Flynn tako prikupil predsedniku, je bil njegov zarotniški, dramatični, živopisni in nič generalski način pripovedovanja zgodb.

Foto: Reuters

V trenutku, ko je sirska vojska napadla Kan Šejkun, je bil McMaster šele približno šest tednov Trumpov svetovalec za nacionalno varnost. Toda njegovi poskusi informiranja predsednika so že postali vaja v učiteljevem prenašanju neposlušnega in užaljenega učenca. Zadnji Trumpovi sestanki z McMasterjem so potekali dokaj zajedljivo in Trump je prijateljem že pripovedoval, da je njegov novi svetovalec za nacionalno varnost veliko preveč dolgočasen in ga bo zato nagnal.

"Zakaj sem ga sploh vzel?" se je ves čas spraševal in bil prepričan, da je McMaster napačna izbira. Krivil je zeta.

Ko je moral februarja odsloviti Flynna, je v Mar-a-Lagu ves konec tedna poslušal nove kandidate za položaj svetovalca za nacionalno varnost in je komaj krotil nepotrpežljivost.

John Bolton, nekdanji ameriški veleposlanik v Združenih narodih in Bannonova logična izbira, je nastopil preveč agresivno – "razžarimo svet, gremo v vojno".

Da, gospod. Ne, gospod. Tako je, gospod.

Takratni generalpolkovnik Robert L. Caslen ml., predstojnik vojaške akademije West Point, se je Trumpu predstavil z všečnim staromodnim vojaškim nastopom. Da, gospod. Ne, gospod. Tako je, gospod. No, mislim, da nam je vsem jasno, gospod, da ima Kitajska težave, gospod. Skratka, vse je kazalo, da se Trump ogreva za Caslena.

"To je fant, ki ga hočem imeti," je rekel. "Dober nastop ima."

Toda Caslen je okleval. Nikoli ni delal v štabu. Kushnerju se je zdelo, da morda vseeno ne bo pravi.

"Mogoče, ampak meni je všeč," je vztrajal Trump.

Potem je prišel McMaster v uniformi s srebrno zvezdo in takoj odpredaval zapleteno lekcijo iz globalne strategije. Trumpove misli so seveda hitro odplavale po svoje in še med predavanjem se je začel kujati.

"Takšen je kot pivovarniški trgovski potnik"

"Ta fant me na smrt dolgočasi," je izjavil takoj, ko je McMaster zaprl vrata za seboj. Toda Kushner ga je prepričal, naj ga sprejme na še en sestanek. Naslednjega dne se je McMaster pojavil brez uniforme, v sproščeni vsakdanji obleki.

"Takšen je kot pivovarniški trgovski potnik," je rekel Trump in sporočil, da bo McMasterja vzel, vendar pa noče imeti z njim novega sestanka.

Kmalu zatem pa se je McMaster pojavil v jutranji oddaji Morning Joe. Trump si je pogovor ogledal in zadovoljno prikimal: "Dobro, fantu so mediji naklonjeni."

In predsednik se je nenadoma odločil, da je to njegova zelo dobra kadrovska odločitev.

