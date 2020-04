Italijani neučakano, a s strahom in negotovostjo za popuščanje ukrepov

Tudi v Italiji, kjer se je na vrhuncih epidemije bolezni covid-19 zdravstveni sistem spopadal s hudimi preobremenitvami, se uradne številke vendarle toliko izboljšujejo, da se tudi tam vsaj upajo začeti razmišljati o datumih za začetek postopne vrnitve v vsakdan.

Ko pa bosta gospodarstvo in vsakodnevno življenje začeli okrevati po ustavitvi v začetku marca, se bo Italija morala spopasti z ogromno težavo, ki jo je povzročila epidemija: po nekaterih ocenah državno pomoč išče 11,5 milijona ljudi, kar je polovica vsega delovno aktivnega italijanskega prebivalstva, je poročal italijanski časnik La Repubblica.

Ali so ljudje neodgovorni, preprosto ne morejo več biti doma ali kar oboje? V mestu Saviano blizu Neaplja se je na pogrebu župana, ki je umrl zaradi koronavirusa, zbralo več kot 200 ljudi, zaradi česar so za vse mesto razglasili karanteno in ga popolnoma zaprli. Več o tem v tem prispevku