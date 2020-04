Ljudje množično drli na pogreb, zdaj so ujeti v popolni karanteni #video

66-letni župan mesta Saviano Carmine Sommese je bitko z boleznijo covid-19 izgubil v začetku tedna. Na družbenih omrežjih so se kmalu po pogrebu pojavili posnetke velike pogrebne povorke, ki so jo od strani spremljali prebivalci, zaščiteni z obraznimi maskami. Regionalne oblasti so hitro ukrepale in za celotno območje mesta razglasile karanteno.

Meščani niso upoštevali pravil, oblasti so razglasile karanteno

Po poročanju Independenta je mesto trenutno popolnoma odrezano od sveta, policisti in druge pristojne službe pa ljudem preprečujejo vstop in izstop iz mesta. "To je bila nujno potrebna odločitev, da bi preprečili širjenje leglo širjenja okužb," je dejal predsednik italijanske dežele Kampanje Vicenzo De Luca.

Ker ljudje niso upoštevali pravil, so oblasti razglasile karanteno. Video: YouTube.

Namen karantene je po njegovih besedah zaščititi zdravje ljudi v Savianu in na bližnjih območjih, saj gre za gosto naseljena področja. V mestu so zaradi predhodno veljavnih in najnovejših ukrepov, ki naj bi veljali do 25. aprila, onemogočene vse nenujne storitve, razen tistih, ki so nujno potrebne za življenje prebivalcev.

V Italiji lahko ljudje domove zapuščajo samo izjemoma

V Italiji, ki velja za eno od glavnih žarišč novega koronavirusa v Evropi, lahko ljudje domove zapuščajo samo izjemoma, na primer če morajo v trgovino ali v lekarno. Potovanja med različnimi območji so dovoljena samo, če lahko oblastem dokažejo, da morajo na delo ali če gre za nujne primere. V državi je epidemija novega koronavirusa zahtevala že več kot 23 tisoč smrtnih žrtev.