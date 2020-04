Trump žuga Kitajcem, Srbi bodo začeli rahljati ukrepe

Ameriški predsednik Donald Trump je na sobotni novinarski konferenci opozoril Kitajce pred posledicami, če se bo izkazalo, da so odgovorni za pandemijo novega koronavirusa in so za to vedeli. Dodal je, da ne verjame uradnim številkam smrtnih žrtev na Kitajskem. V Srbiji bodo prihodnji teden začeli rahljati ukrepe, odprli bodo nekatere trgovine, sčasoma tudi fitnese, 11. maja pa morda tudi mednarodni promet.

"Lahko bi bolezen ustavili na Kitajskem, še preden se je zares začela, a je niso," je poudaril na novinarski konferenci v Beli hiši. Na vprašanje, ali bi morala Kitajska nositi posledice za pandemijo covida-19, ki se je prvič pojavil konec lanskega leta v kitajskem Wuhanu in zaradi katerega je doslej umrlo 157.000 ljudi po vsem svetu, je po pisanju STA Trump odgovoril: "Če je odgovorna za to in je za to vedela, vsekakor". "Če je bila napaka, je bila pač napaka," je dodal.

Ob tem je opozoril, da je velika razlika med napako, ki je ušla izpod nadzora, ter namernim dejanjem. V vsakem primeru pa bi morala vlada v Pekingu po njegovem dovoliti ameriškim strokovnjakom, da preiščejo dogajanje. "Niso nas hoteli tam. Mislim, da jih je bilo sram, da so vedeli, da je nekaj narobe," je dodal.

Kitajska trdi, da preiskuje, kako je prišlo do pojava novega koronavirusa. "Bomo videli, kaj se bo zgodilo z njihovo preiskavo," je dejal Trump in dodal, da so tudi ZDA uvedle preiskavo.

Ameriški predsednik meni, da je na Kitajskem umrlo precej več ljudi, kot poročajo iz države. Foto: Reuters

Ameriški diplomati večkrat izpostavili varnost v kitajskih laboratorijih

Iz dokumentov State Departmenta, o katerih je nedavno poročal ameriški časnik Washington Post, je razvidno, da so ameriški diplomati leta 2018 večkrat obiskali kitajsko raziskovalno središče v Wuhanu in Washingtonu poslali dve opozorili glede varnosti v laboratoriju. Zaskrbljeni so bili zaradi varnosti in neustreznega upravljanja na inštitutu za virologijo v Wuhanu in so prosili za pomoč. Članek tudi navaja, da je diplomate skrbelo, da bi raziskave o koronavirusih pri netopirjih, ki so jih izvajali v laboratoriju, povzročile novo epidemijo, podobno epidemiji sarsa. Dokumenti so v ameriški vladi sprožili razpravo, ali bi bil lahko omenjeni ali kak drug laboratorij v Wuhanu izvor novega koronavirusa, ki je sprožil pandemijo, še dodaja STA.

Prikrivanje številk

Ameriški predsednik je prepričan, da ZDA niso vodilne po številu smrtnih žrtev. "Nismo na prvem mestu, Kitajska je," je poudaril. "Vi to veste, jaz to vem, Kitajci to vedo, a mediji o tem ne poročajo," je dodal.

Po podatkih univerze Johns Hopkins je na Kitajskem za covidom-19 doslej umrlo več kot 4300, v ZDA pa več kot 38.000.