Včeraj spodbudne številke. Kako bo danes?

Petkovi podatki o številu okuženih, ki so jih sporočili včeraj, so bili spodbudni in veliko nižji kot v sredo in četrtek. Do zdaj so okužbo z boleznijo covid-19 potrdili pri 1.250 ljudeh, skupno pa je umrlo 60 ljudi. Danes okrog 11. ure bodo objavili sveže podatke.