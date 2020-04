Civilna uslužbenca na Kosovu umrla, med okuženimi ni Slovencev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zaradi koronavirusne bolezni 19 sta umrla dva civilista, ki sta na Koseovem delala pri mednarodni misiji Kfor pod vodstvom zveze Nato. Pri misiji so v soboto pozno zvečer še potrdili, da se je z novim koronavirusom okužilo več vojakov. Med njimi ni slovenskih je za STA danes povedal načelnik oddelka za odnose z javnostmi generalštaba Slovenske vojske, polkovnik Marjan Sirk.

Dodal je, da je bilo nekaj slovenskih vojakov v izolaciji, potem ko so se gibali v določenih občinah, kjer so imeli v občinskih zgradbah, v katerih delujejo, potrjene primere okužbe z virusom sars-cov-2. "Na koncu se je izkazalo, da so bili vsi negativni. Uradno tako nimamo nobenega potrjenega primera na Kosovu," je za STA povedal Sirk.

"V okviru misije na Kosovu izvajamo vse predpisane ukrepe, merjenje temperature, umivanje rok in ostalo. Strožjih ukrepov ne sprejemamo," je še pojasnil. Povedal je, da sicer slovenski vojaki zaradi pandemije že tako hodijo na naloge le v nujnih primerih. "V bazah pa izvajamo vse ukrepe, ki so predpisani," je dodal.

Povedal je še, da je za zdaj edini okuženi slovenski vojak na misijah v tujini pripadnik Slovenske vojske, ki so ga že pripeljali v domovino iz Malija.

Umrli naj bi bil 70-letni državljan Kosova

Iz Prištine so sporočili, da sta dva civilna uslužbenca umrla zaradi covida-19. Po poročanju lokalnega časnika Koha Ditore, ki navaja vire blizu misije, je eden od umrlih 70-letni državljan Kosova, ki je bil zaposlen v bazi Bondsteel na vzhodu države, še dodaja STA.

Misija Kfor šteje skupno okoli 3500 vojakov, pri kolikih so potrdili okužbo, zaenkrat ni znano. Med njimi je najmanj en avstrijski vojak, ki ga bodo na zdravljenje ta teden prepeljali v Avstrijo, saj da je v domovini boljša zdravstvena oskrba, je za tiskovno agencijo APA sporočil tiskovni predstavnik ministrstva za obrambo Michael Bauer.

