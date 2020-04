Osebna izpoved bolnika s covid-19: Najbolj sem se bal, da bi okužil svoja starša

Izkušnje z zloglasnim novim koronavirusom so zelo različne. Objavljamo osebno zgodbo 19-letnika iz Domžal, ki je bolezen covid-19 prebolel v zelo blagi obliki, sam razlog za to vidi v svoji odlični telesni pripravljenosti, medtem ko se je njegov oče soočil s precej težjim potekom bolezni in je tudi po mesecu dni zdravljenja še vedno pozitiven. "Pri vsem skupaj me je najbolj skrbelo, da bi okužil svoja starša," priznava naš sogovornik.

"Vse skupaj se je začelo približno pred mesecem dni, v času, ko so v Sloveniji razglasili epidemijo," se spominja naš sogovornik, čigar identiteto bomo v izognitev morebitni zaznamovanosti zaradi bolezni covid-19, ki smo ji bili v Sloveniji že priče, ohranili anonimno.

Testiranje je opravil v Zdravstvenem domu Domžale, kjer na vstopni točki deluje tudi nekdanja nogometašica, danes fizioterapevtka in sekretarka Ženskega nogometnega kluba Domžale Manca Jereb (na fotografiji skrajno desno). Foto: osebni arhiv

Sin z blago obliko bolezni covid-19

"Že nekaj dni sem se slabo počutil, ko se je temu pridružila še povišana temperatura, sicer ne preveč visoka, največ do 37,5 stopinje Celzija, sem se odločil za testiranje. Bris so mi vzeli v Zdravstvenem domu Domžale, kjer je kontrolna točka za odvzem brisov. Vse skupaj je precej neprijetno, paličico, ki je precej podobna paličici za čiščenje ušes, ti med testom porinejo zelo globoko v nos in odvzamejo bris. Odgovoril sem še na nekaj vprašanj in se odpravil domov," se spominja domžalski najstnik.

Preventivno se je že pred tem samoizoliral in se večinoma zadrževal v svoji sobi. O rezultatih testa so ga obvestili naslednje jutro, pri čemer je prišlo do manjše nerodnosti, ki ga je presenetila, saj mu je koordinatorka, ki ga je klicala, novico o tem, da je pozitiven na virus, sporočila tako, kot da je bil o njem že obveščen, ona pa ga kliče samo zato, da mu razloži, katere ukrepe mora spoštovati v karanteni.

Ob prvih znakih slabega počutja se je takoj samoizoliral in večinoma ves čas zadrževal v svoji sobi. "Najbolj me je skrbelo, da bi okužil svoja starša, s katerima živimo v skupnem gospodinjstvu," je povedal sogovornik. Fotografija je simbolična. Foto: Getty Images

"To me je kar presenetilo, gospa se je pozneje za lapsus opravičila," je povedal sogovornik, ki še danes ne ve, ali se je okužil v službi, kjer je v istem prostoru z več osebami.

Mladi Domžalčan pravi, da ga je najbolj skrbelo, da bi okužil tudi očeta in mater, s katerima živi v istem gospodinjstvu, a se je izkazalo, da je bil oče najverjetneje okužen že pred njim, medtem ko mama ne kaže nobenih znakov bolezni, zato se tudi ni odločila za testiranje, niti je niso tja napotili zdravniki.

Njegov oče je prebolel težjo obliko bolezni covid-19 in se je teden dni zdravil na infekcijski kliniki. Foto: STA

Oče s težjo obliko poteka bolezni

Tudi oče našega sogovornika se je po tednu dni utrujenosti in slabega počutja, ki so ju spremljali povišana temperatura – okrog 38 stopinj Celzija –, oteženo dihanje in bolečine v prsih, odločil za obisk zdravnika.

"Očetu so vzeli bris za angino in koronavirus. Izkazalo se je, da je pozitiven na virus, zato so ga kar z rešilcem takoj odpeljali na infekcijsko kliniko. Tam je ostal teden dni, v tem času je bil nekaj dni priklopljen tudi na ventilator. Obiskovati ga nismo smeli, v stiku smo bili samo po telefonu," nam je povedal sogovornik, ki testiranja, ki bi potrdilo, ali je zdaj že negativen, ni dočakal. Kot pravi, čuti, da je z njim vse v redu, poleg tega je od pozitivnega izvida minil že dober mesec dni.

V Sloveniji je trenutno nekaj več kot 1300 okuženih z novim koronavirusom, 66 ljudi je zaradi bolezni covid-19 izgubilo bitko za življenje. Foto: Getty Images

V Planici čaka na negativen izvid

Medtem pa njegov oče še vedno čaka na veselo novico v obliki negativnega izvida. "Očeta so po zdravljenju na infekcijski kliniki premestili v Planico, kjer je trenutno v samoizolaciji, saj je še vedno pozitiven. Sam si meri pritisk in kisik v krvi, podatke pa prek tabličnega računalnika pošilja na UKC. Bolniki dobijo tri obroke dnevno, vedno imajo tudi poln hladilnik, menda se imajo dobro," je povedal sogovornik, ki je glede razpleta pandemije optimističen.

"Če se bomo držali ukrepov, če se bomo vsaj še nekaj časa držali bolj zase in izogibali druženjem, bo epidemija minila, saj se okužba ne bo mogla širiti naprej," je prepričan.

Na NIJZ so potrdili, da so v hotelu Dom v Planici, ki je v lasti UKC, nameščeni bolniki s covid-19, katerih zdravstveno stanje se je izboljšalo, so pa še vedno kužni in se iz različnih razlogov niso mogli vrniti domov.

Nekaj bolnikov s covid-19 okreva tudi v Planici



Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje so nam potrdili, da je UKC Ljubljana Dom v Planici, ki je v njihovi lasti, uporabil za premeščanje bolnikov, katerih zdravstveno stanje se je izboljšalo, bili pa so še kužni po prebolelem covid-19 in se iz različnih razlogov niso mogli vrniti domov. Kot so nam pojasnili, gre za bolnike, ki ne potrebujejo bolnišničnega zdravljenja.



Na vprašanje, koliko bolnikov z boleznijo covid-19 se v Sloveniji zdravi zunaj zdravstvenih ustanov, nam niso odgovorili, ker – kot so zapisali – tega podatka nimajo. Pri vprašanju, kako poteka zdravljenje takih bolnikov, so nas iz NIJZ napotili na infekcijsko kliniko. Odgovore še čakamo.

