Italijanski infektolog proti majskemu nadaljevanju italijanske prve lige

Nogometna tekmovanja v Italiji, kjer je pandemija novega koronavirusa zahtevala več kot 20 tisoč žrtev, so prekinjena od 9. marca.

Če sklepamo po poročilih iz Italije, bi se elitna liga lahko začela konec prihodnjega meseca, igralci pa naj bi se vrnili na treninge 4. maja.

"Če bi odkrito dal tehnični nasvet, potem ta ne bi bil v korist nadaljevanja. A seveda bodo o tem odločali politiki," je dejal Rezza, sicer vodja oddelka za nalezljive bolezni pri italijanskem nacionalnem zdravstvenem zavodu.

"Slišal sem, da nekateri predlagajo strožje preglede, da bi igralce testirali vsakih nekaj dni, a se mi zdi to precej nerealna teorija. Pa skoraj maja smo že," pravi Rezza.

"Nogomet je kontaktni šport in bi tako predstavljal tveganje za prenos virusa," poudarja Rezza.

Gabriele Gravina Foto: Guliver/Getty Images

Italijanska nogometna zveza (FIGC) se bo sestala v sredo in govorila o zdravstvenih protokolih za treninge igralcev. Prepoved treningov in tekem sicer za zdaj velja do 3. maja.

"Upam, da bomo na začetku maja začeli testirati igralce, da bi zagotovili, da niso okuženi in lahko začnejo vaditi," je v ponedeljek dejal predsednik FIGC Gabriele Gravina.

Rezzovi komentarji so že odmevali v Italiji. Med drugim so pri Laziu, ki je trenutno točko za vodilnim Juventusom in pri katerem so odkrito za nadaljevanje prvenstva, jezni na Rezzo, ki se je pošalil, da bi bil vesel, če bi sezono predčasno končali. Rezza je namreč navijač Rome, mestnega tekmeca Lazia.

"Precej bolje bi bilo, če bi se Rezza ukvarjal s tem, kako ustaviti virus, ne pa da ga skrbi Laziev morebitni naslov prvaka," je dejal Laziev predstavnik za stike z javnostmi Arturo Diaconale.