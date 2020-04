Nemški četrtoligaš zbral 120 tisoč evrov

Lokomotive Leipzig, ekipa četrte nemške nogometne lige, je doslej zbrala več kot 120.000 evrov za virtualno tekmo proti zaenkrat neznanemu tekmecu, ki bo 8. maja. Vstopnice, stanejo po en evro, so začeli prodajati 19. marca in jih bodo še do dneva tekme, že doslej pa so popravili klubski rekord v prodaji vstopnic, poroča nemška tiskovna agencija.