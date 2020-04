Afriški Tito ponudil svojo bolnišnico za boj proti virusu

Gre za bolnišnico Laurenta Pokouja, ki bo v njegovem rojstnem Abidjanu delovala pod pokroviteljstvom njegove fundacije. Čeprav še ni dokončana in še ne deluje, pa jo je mogoče uporabljati v trenutnem kriznem obdobju za oskrbo bolnikov.

"Zahvaljujemo se Drogbaju za to darilo, ki ga razumemo kot dejanje velikega domoljubja," je dejal vodja mestnega regijskega sveta Vincent Toh Bi.

Od začetka izbruha pandemije covida-19 so v tej zahodnoafriški državi za to boleznijo umrle štiri osebe, uradno okuženih pa je 533 oseb.

Drogba je za reprezentanco Slonokoščene obale dosegel 65 golov na 105 odigranih tekmah, skupaj z londonskim Chelseajem je leta 2012 osvojil ligo prvakov.

Napadalec je nogometno kariero končal leta 2018 v vrstah Phoenixa, ameriškega moštva iz Arizone. Pri petih letih so ga starši poslali v Francijo živeti k stricu, ki je bil profesionalni nogometaš. A Drogba se je že po treh letih vrnil nazaj v Abidjan.

Kot zanimivost velja omeniti, da mu je mama dala vzdevek Tito po jugoslovanskem predsedniku Josipu Brozu Titu. Didier je vsak dan igral nogomet v parku. Pri petnajstih letih se je vrnil v Francijo, kjer je začel igrati in presenetil trenerje s svojo dobro igro in talentom. In tako se je začela njegova zvezdniška kariera, največji pečat je pustil v Marseillu in Chelseaju.