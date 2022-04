Razočaranje za Didierja Drogbaja

Drogba, ki velja za enega najboljših afriških nogometašev vseh časov, je kariero sklenil novembra 2018. Največji uspeh kariere je dosegel leta 2012, ko je z ekipo Chelsea slavil zmago v ligi prvakov.

V reprezentančnem dresu je odigral 104 tekme in dosegel 65 golov, tako da je najboljši strelec v zgodovini reprezentance Slonokoščene obale, s katero je zaigral tudi na treh svetovnih prvenstvih (2006, 2010, 2014), dvakrat pa je igral tudi v finalu afriškega prvenstva (2006, 2012).

