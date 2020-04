Kitajski nogometaši pod hudim stresom zaradi koronavirusa

Večina kitajskih nogometnih moštev je po izbruhu pandemije novega koronavirusa zapustilo domovino in se na nadaljevanje sezone pripravljalo v Dubaju. Kitajski selektor Li Tie, ki je januarja zamenjal slovitega Italijana Marcella Lippija, je dejal, da je dolga odsotnost od družine in domovine pri kitajskih nogometaših pustila psihološke posledice.

Kitajski nogometaši se se zavoljo vse slabši zdravstveni sliki v Združenih arabskih emiratih, kjer se je tako kot v večini držav razširil covid-19, konec prejšnjega meseca postopoma začeli vračati v domovino, a jih je kitajska oblast iz preventivnih razlogov nastanila na tropskem otoku Hainan.

"V tem obdobju karantene v tujini in domovini so bili vsi nogometaši in zaposleni v klubih ali v reprezentančnih selekcijah pod hudim psihološkim stresom. Dolga odsotnost od najbližjih in doma je na vse pustila hude duševne posledice," je v zvezi s tem dejal 42-letni kitajski selektor Li Tie, ki je v času svoje igralske kariere branil barve Evertona v angleški premier league.

S Kitajske danes poročajo o najvišjem številu novih okužb s covidom-19 v zadnjih šestih tednih. V zadnjem dnevu so namreč tamkajšnje zdravstvene oblasti zabeležile 108 novih okuženih s tem virusom, od njimi je bilo 98 prišlekov iz tujine.

Kitajska ligaška nogometna tekmovanja so prekinjena od 22. februarja, odpadli sta tudi marčevski tekmi proti Maldivom in Guamu v azijskih kvalifikacijah za nastop na svetovnem prvenstvu 2022 v Katarju.

Kitajska je skupini A na drugem mestu, osem točk za vodilno Sirijo, le prvouvrščena ekipa pa bo napredovala v naslednji krog kvalifikacij, medtem ko drugouvrščeno čakajo še ene dodatne kvalifikacije.

