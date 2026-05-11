Hantavirus: kaj so povedali na NIJZ? #video

Eva Grilc z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je dala izjavo glede spremljanja pojava hantavirusne okužbe. Kot je povedala, je ocena tveganja za javno zdravje v Sloveniji zanemarljiva, kljub temu pa spremljajo dogajanje v zvezi z omenjenim virusom.

"Ocena tveganja za Slovenijo ostaja enaka. Gre za majhno tveganje, zanemarljivo. Slovenskih potnikov na ladji ni bilo. Kljub temu pozorno spremljamo dogajanje, ker vemo, da gre za resno bolezen, za katero ni zdravila. Prav tako spremljamo navodila Svetovne zdravstvene organizacije," je o hantavirusu, zaradi katerega so umrli trije potniki na ladji Hondius, povedala Eva Grilc.

"Gre za popolnoma drugačen virus kot covid. Tukaj gre za hantavirus. Tudi v Sloveniji imamo podobne viruse, ki pa povzročajo drugačno klinično sliko. Eden takšnih je mišja mrzlica. Andskega virusa pa v Sloveniji ni," je povedala Grilc.

Spomnimo, ladja Hondius je z okoli 150 potniki in člani posadke na krovu pred tedni odplula iz Argentine proti Zelenortskim otokom. Po izbruhu virusa sta dva človeka umrla na krovu, eden pa v Južni Afriki. Med osmimi prijavljenimi domnevnimi primeri okužbe s hantavirusom na ladji je bilo do zdaj potrjenih šest primerov. Pri vseh gre za t. i. andski sev, ki se lahko prenaša s človeka na človeka.

Smrtni primer malarije

Povedala je tudi, da so januarja zabeležili smrtni primer malarije. Gre za slovenskega potnika, ki je bil na potovanju v Afriki. Zadnja smrtna primera so v Sloveniji sicer zabeležili v letih 1991 in 1996. Če potujete na območje, kjer je nevarnost malarije, "prosimo, da se oskrbite z antimalariki", je dodala Grilc.