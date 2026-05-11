Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
K. M.

Ponedeljek,
11. 5. 2026,
12.10

Osveženo pred

13 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,22

Natisni članek

Natisni članek
pojav okužba NIJZ hantavirus

Ponedeljek, 11. 5. 2026, 12.10

13 minut

Hantavirus: kaj so povedali na NIJZ? #video

Avtor:
K. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,22

Eva Grilc z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je dala izjavo glede spremljanja pojava hantavirusne okužbe. Kot je povedala, je ocena tveganja za javno zdravje v Sloveniji zanemarljiva, kljub temu pa spremljajo dogajanje v zvezi z omenjenim virusom.

"Ocena tveganja za Slovenijo ostaja enaka. Gre za majhno tveganje, zanemarljivo. Slovenskih potnikov na ladji ni bilo. Kljub temu pozorno spremljamo dogajanje, ker vemo, da gre za resno bolezen, za katero ni zdravila. Prav tako spremljamo navodila Svetovne zdravstvene organizacije," je o hantavirusu, zaradi katerega so umrli trije potniki na ladji Hondius, povedala Eva Grilc

"Gre za popolnoma drugačen virus kot covid. Tukaj gre za hantavirus. Tudi v Sloveniji imamo podobne viruse, ki pa povzročajo drugačno klinično sliko. Eden takšnih je mišja mrzlica. Andskega virusa pa v Sloveniji ni," je povedala Grilc. 

Spomnimo, ladja Hondius je z okoli 150 potniki in člani posadke na krovu pred tedni odplula iz Argentine proti Zelenortskim otokom. Po izbruhu virusa sta dva človeka umrla na krovu, eden pa v Južni Afriki. Med osmimi prijavljenimi domnevnimi primeri okužbe s hantavirusom na ladji je bilo do zdaj potrjenih šest primerov. Pri vseh gre za t. i. andski sev, ki se lahko prenaša s človeka na človeka.

Smrtni primer malarije 

Povedala je tudi, da so januarja zabeležili smrtni primer malarije. Gre za slovenskega potnika, ki je bil na potovanju v Afriki. Zadnja smrtna primera so v Sloveniji sicer zabeležili v letih 1991 in 1996. Če potujete na območje, kjer je nevarnost malarije, "prosimo, da se oskrbite z antimalariki", je dodala Grilc. 

Tenerife, hantavirus, križarka
Novice Po evakuaciji s križarke potrdili prvo okužbo z nevarnim virusom
Tenerife hantavirus
Novice Začeli evakuacijo okuženih potnikov. Prebivalci zaskrbljeni.
Hantavirus
Novice Novi podatki o hantavirusu: toliko okužb je potrjenih doslej
Hantavirus
Novice Kako nevaren je hantavirus, ki plaši svet? WHO pojasnjuje.
MV Hondius, križarka, hantavirus, virus, okužba, potniki
Novice Na ladji z izbruhom hantavirusa ni več nikogar s simptomi
MV Hondius, križarka, hantavirus, virus, okužba, potniki
Novice Znano je, kje bo pristala ladja z okuženimi s hantavirusom
MV Hondius, križarka, hantavirus, okužba, WHO
Novice WHO sumi na prenos hantavirusa s človeka na človeka na turistični ladji
MV Hondius, križarka, virus, okužba, hantavirus
Novice Drama na križarki: trije mrtvi zaradi hantavirusa, še najmanj trije okuženi #video
pojav okužba NIJZ hantavirus
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.