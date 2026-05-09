Do petka je bilo po izbruhu na križarki MV Hondius v Atlantskem oceanu potrjenih šest primerov hantavirusa, je sporočila Svetovna zdravstvena organizacija (WHO).

"Do 8. maja je bilo prijavljenih skupno osem primerov, vključno s tremi smrtnimi primeri. Šest primerov je bilo laboratorijsko potrjenih kot okužba s hantavirusom, pri čemer so bile vse okužbe opredeljene kot vzrok andskega virusa, za katerega je znano, da se prenaša med ljudmi. Dva primera pa sta verjetna," je WHO zapisala v izjavi.

Svetovna zdravstvena organizacija ugotavlja, da so trenutno hospitalizirani štirje pacienti. Eden je na intenzivni negi v Johannesburgu v Južni Afriki, dva sta v različnih bolnišnicah na Nizozemskem in eden je v Zürichu v Švici. Test osebe, ki se zdravi v bolnišnici v Düsseldorfu v Nemčiji, pa je negativen in "zato ta oseba ni več obravnavana kot primer".

Trije potniki so umrli

Križarka MV Hondius, ki je potovala iz Argentine na Zelenortske otoke, je v središču mednarodne pozornosti, odkar je WHO sporočila, da so umrli trije potniki in da obstaja sum okužbe s hantavirusom.