S križarke, na kateri je izbruhnil hantavirus in ki je zasidrana na otoku Tenerife, so po navedbah tamkajšnjih oblasti evakuirali že več kot 90 potnikov. Med potjo v domovino so se simptomi okužbe pokazali pri državljanu Francije, zato so mu skupaj s peterico Francozov, s katerimi je potoval, odredili strogo izolacijo, je po poročanju BBC sporočil francoski premier. Blago pozitiven na testu za virus pa je bil eden od 17 ameriških državljanov, ki so jih evakuirali s križarke, medtem ko blage simptome kaže še en ameriški potnik.

Premier Sébastien Lecornu je povedal, da je francoski državljan simptome okužbe začel kazati med čarterskim poletom sTenerifa v Pariz, peterici, ki je potovala z ladjo MV Hondius, pa so odredili strogo izolacijo. Po pristanku na letališče Le Bourget so potnike pričakali uradniki, oblečeni v zaščitno opremo, reševalna vozila pa so jih odpeljala v bolnišnico Bichat v francoski prestolnici. V karanteni bodo tam ostali 72 ur, po odpustitvi pa jih čaka še 45 dni samoizolacije na domu, je sporočilo francosko ministrstvo za Evropo in zunanje zadeve.

En potnik z blagimi simptomi, drugi pozitiven na testu

Obvezna karantena je bila odrejena tudi 14 državljanom Španije in 20 državljanom Velike Britanije, ki so jih s Tenerifa prepeljali v Madrid in Liverpool.

Blago pozitiven na testu za virus je bil eden od 17 ameriških državljanov, ki so jih evakuirali z ladje za križarjenje, medtem ko še en ameriški potnik kaže blage simptome, je v nedeljo sporočilo ameriško ministrstvo za zdravje. "En potnik ima trenutno blage simptome, drugi potnik je bil blago pozitiven na testu PCR za andski sev," je sporočilo ameriško ministrstvo. Oba potnika trenutno v domovino na krovu letala potujeta v posebni varovalni opremi, namenjeni izolaciji, po navajanju STA poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ameriške potnike, evakuirane z ladje Hondius, ki je zasidrana v bližini pristanišča Granadilla na španskem otoku Tenerife, bodo ob prihodu odpeljali v specializirani center v zvezni državi Nebraska. Vsi bodo opravili tudi klinični pregled ter prejeli ustrezno oskrbo in podporo glede na njihovo stanje, je še navedlo ministrstvo. O morebitni nadaljnji karanteni bodo odločili glede na oceno tveganja za vsakega pod njih, še navajajo ameriške zdravstvene oblasti.

Fotogalerija 1 / 4 / 4

Evakuiranih 94 potnikov iz 19 držav

Izkrcavanje ljudi s križarke, na kateri je izbruhnil hantavirus, je na španskem otoku potekalo v nedeljo. Po do zdaj znanih podatkih so evakuirali 94 od skupno 147 potnikov in članov posadke. S križarke so jih odpeljali z manjšimi čolni, nato pa jih z avtobusi prepeljali na letališče, od koder je v različne države poletelo več letal. Danes naj bi letali odleteli še v Avstralijo in na Nizozemsko.

Da bi pomagal pri usklajevanju evakuacije potnikov z ladje, je v nedeljo na Tenerife pripotoval tudi generalni sekretar WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Izrazil je prepričanje, da bo operacija uspešna, na prebivalce Kanarskih otokov pa naslovil pismo, v katerem je zagotovil, da razume njihovo zaskrbljenost. Ponovil je, da trenutno tveganje za javno zdravje ostaja nizko, in poudaril, da pri izbruhu hantavirusa ne gre za covidu podobno bolezen. Nasvet WHO je po njegovih navedbah 42-dnevna karantena z aktivnim spremljanjem.

Ladja Hondius je z okoli 150 potniki in člani posadke na krovu pred tedni odplula iz Argentine proti Zelenortskim otokom. Po izbruhu virusa sta dva človeka umrla na krovu, eden pa v Južni Afriki. Med osmimi prijavljenimi domnevnimi primeri okužbe s hantavirusom na ladji je bilo do zdaj potrjenih šest primerov. Pri vseh gre za t. i. andski sev, ki se lahko prenaša s človeka na človeka.