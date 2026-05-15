Avstralija uvedla enega najstrožjih karantenskih režimov zaradi hantavirusa

Šest potnikov s križarke Hondius, na kateri so zabeležili izbruh hantavirusa, je prispelo v Avstralijo, kjer bodo najmanj tri tedne v karanteni, so danes sporočile avstralske oblasti. "Izvedli bomo enega najstrožjih karantenskih režimov," je sporočil avstralski minister za zdravje Mark Butler.

Potniki so z Nizozemske prileteli v četrtek z zasebnim letalom Gulfstream in pristali v vojaški bazi Pearce blizu Pertha v Zahodni Avstraliji, poroča ameriška tiskovna agencija AP. Nato so jih prepeljali v karantenski center Bullsbrook.

Med potniki je pet avstralskih državljanov in državljan Nove Zelandije.

Avstralski minister za zdravje Mark Butler je napovedal stroge nadzorne ukrepe. "Izvedli bomo enega najstrožjih karantenskih režimov kot odgovor na ta izbruh virusa," je dejal Butler. Karantena bo trajala predvidoma najmanj tri tedne, oblasti pa še ocenjujejo možnost dodatnega 42-dnevnega zdravstvenega nadzora, ki ga Svetovna zdravstvena organizacija navaja kot možno inkubacijsko obdobje virusa.

Oblasti so poudarile, da so bili vsi potniki pred odhodom z Nizozemske negativni na virus in niso kazali simptomov okužbe. Po evakuaciji se križarka vrača na Nizozemsko, kjer jo bodo temeljito očistili in razkužili.

Potnica z ladje Hondius v karanteni na odročnem otoku Pitcairn

Državljanka ZDA, ki je bila na krovu križarke Hondius in se je pred potrditvijo okužbe s hantavirusom izkrcala na odročnem atlantskem otoku Sveta Helena ter nato odpotovala na odročni otok Pitcairn v Pacifiku, je zdaj v karanteni na tem britanskem čezmorskem teritoriju. Otoka ne sme zapustiti, dokler "predstavlja grožnjo" okoli 50 prebivalcem.

Križarka, na kateri je bila ženska, je 1. aprila izplula iz Ushuaie na skrajnem jugu Argentine proti Zelenortskim otokom, vendar so se številni, vključno z državljanko ZDA, 24. aprila izkrcali na otoku Sveta Helena. V začetku maja sta po izbruhu virusa na krovu križarke nato umrla dva človeka, eden pa v Južni Afriki. Med preživelimi potniki so potrdili še več primerov okužb.

Potem ko se je potnica s križarke izkrcala na otoku Sveta Helena, ki velja za enega najbolj odročnih krajev na svetu, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP po lastni volji potovala na drug konec sveta. Da je pripotovala na Pitcairn v južnem Pacifiku, ki ravno tako velja za enega najbolj odročnih krajev, je morala s Svete Helene najprej poleteti do San Francisca, od koder je poletela na Tahiti, nato pa se je vkrcala še na letalo do otoka Mangareva v Francoski Polineziji.

Pitcairn je nato po 32-urni plovbi dosegla z eno od tovornih ladij, ki vsakih nekaj dni plujejo med otokom in polinezijskim otočjem. Pot, ki v zračni liniji meri več kot 12 tisoč kilometrov in je trajala več dni, je opravila, brez da bi komurkoli naznanila, da je pred tem plula na križarki in da je bila izpostavljena hantavirusu.

Predstavnik vlade otoka Pitcairn je sporočil, da se na otoku nahaja oseba, "ki je bila izpostavljena virusu in ne kaže nobenih znakov okužbe". Dodal je, da pri zdravstvenih ukrepih sodelujejo z vlado Velike Britanije in da "blaginja skupnosti ostaja njihova osrednja prioriteta".

Le ena trgovina, bolnišnice ni

Kot navaja AFP, ni mogoče oceniti, kako dolgo bo ženska ostala na otoku, kjer živi okoli 50 prebivalcev, ki jim je vlada svetovala, naj se ne odzivajo na novinarska vprašanja. Britanska vlada je sicer sporočila, da ženska ne kaže simptomov okužbe, a so previdnostni ukrepi kljub temu potrebni.

Na otoku Pitcairn je samo ena trgovina z živili, ki je odprta le trikrat na teden, in nobene bolnišnice. Najbližja zdravstvena ustanova se nahaja v dobrih dva tisoč kilometrov oddaljeni Francoski Polineziji. Večina prebivalcev otoka je sicer potomcev posadke ladje britanske mornarice HMS Bounty, ki je leta 1790 dosegla otok pod kapitanom Fletcherjem Christianom.

Med osmimi prijavljenimi domnevnimi primeri okužbe s hantavirusom na križarki je bilo doslej potrjenih šest primerov. Pri vseh gre za t. i. andski sev, ki se lahko prenaša s človeka na človeka. Kot poroča AFP, bodo argentinski znanstveniki naslednji teden odpotovali v Ushuaio, da bi določili, ali na območju živijo glodavci, ki bi lahko prenašali virus. Rezultati preiskave naj bi bili znani v štirih tednih.