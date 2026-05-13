Francoske oblasti so danes na ladji za križarjenje, privezani v francoskem pristanišču Bordeaux, zavrnile izkrcanje več kot 1.700 potnikom in članom posadke, potem ko je eden od potnikov domnevno umrl zaradi norovirusa. Še približno 50 potnikov ima simptome okužbe, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ladja Ambassador Cruise Line, na kateri je večina ljudi na krovu oziroma več kot 1.200 potnikov iz Velike Britanije in Irske, je v pristanišče v Bordeauxu na jugozahodu Francije prispela v torek.

Ladja za križarjenje je prejšnjo sredo zapustila škotske Šetlandske otoke ter se ustavila v severnoirskem Belfastu, angleškem Liverpoolu in francoskem Brestu, preden je priplula v Bordeaux. Od tam naj bi odplula proti Španiji.

Sumijo na epidemijo gastroenteritisa

Zdravstvene oblasti po smrti 90-letnega potnika na krovu sumijo na epidemijo gastroenteritisa. Prve analize na krovu naj bi sicer izključile prisotnost norovirusa, vendar v bolnišnici v Bordeauxu potekajo dodatne analize njegove morebitne prisotnosti. Približno 50 ljudi kaže simptome virusa, še navajajo oblasti.

Te ne izključujejo možnosti zastrupitve s hrano in zavračajo kakršnokoli povezavo s hantavirusom, ki je pred kratkim zahteval tri smrtne žrtve na nizozemski turistični ladji Hondius. Po navedbah zdravstvenih virov se je največji porast simptomov, bruhanja in driske zgodil v ponedeljek, ko je bila ladja v Brestu. Žrtev je umrla pred prihodom v Bordeaux.

Po navedbah Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) norovirusi povzročajo zelo nalezljivo črevesno bolezen noroviroza. Norovirusi se prenašajo s stikom med ljudmi, prek kontaminirane vode ali z dotikanjem kontaminiranih površin ter povzročajo vnetje želodca ali črevesja oz. akutni gastroenteritis.