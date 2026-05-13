Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
D.K., STA

Sreda,
13. 5. 2026,
13.59

Osveženo pred

1 ura, 2 minuti

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,18

Natisni članek

Natisni članek
epidemija ladja Bordeaux križarka hantavirus

Sreda, 13. 5. 2026, 13.59

1 ura, 2 minuti

Na ladji pri Bordeauxu zaradi domnevnega norovirusa ujetih več kot 1.700 ljudi

Avtorji:
D.K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,18
Ladja Ambassador Cruise Line | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Francoske oblasti so danes na ladji za križarjenje, privezani v francoskem pristanišču Bordeaux, zavrnile izkrcanje več kot 1.700 potnikom in članom posadke, potem ko je eden od potnikov domnevno umrl zaradi norovirusa. Še približno 50 potnikov ima simptome okužbe, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ladja Ambassador Cruise Line, na kateri je večina ljudi na krovu oziroma več kot 1.200 potnikov iz Velike Britanije in Irske, je v pristanišče v Bordeauxu na jugozahodu Francije prispela v torek.

Ladja za križarjenje je prejšnjo sredo zapustila škotske Šetlandske otoke ter se ustavila v severnoirskem Belfastu, angleškem Liverpoolu in francoskem Brestu, preden je priplula v Bordeaux. Od tam naj bi odplula proti Španiji.

Sumijo na epidemijo gastroenteritisa

Zdravstvene oblasti po smrti 90-letnega potnika na krovu sumijo na epidemijo gastroenteritisa. Prve analize na krovu naj bi sicer izključile prisotnost norovirusa, vendar v bolnišnici v Bordeauxu potekajo dodatne analize njegove morebitne prisotnosti. Približno 50 ljudi kaže simptome virusa, še navajajo oblasti.

MV Hondius, križarka, hantavirus, okužba, WHO
Novice Ladja, na kateri je izbruhnil hantavirus, pluje proti Nizozemski

Te ne izključujejo možnosti zastrupitve s hrano in zavračajo kakršnokoli povezavo s hantavirusom, ki je pred kratkim zahteval tri smrtne žrtve na nizozemski turistični ladji Hondius. Po navedbah zdravstvenih virov se je največji porast simptomov, bruhanja in driske zgodil v ponedeljek, ko je bila ladja v Brestu. Žrtev je umrla pred prihodom v Bordeaux.

Po navedbah Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) norovirusi povzročajo zelo nalezljivo črevesno bolezen noroviroza. Norovirusi se prenašajo s stikom med ljudmi, prek kontaminirane vode ali z dotikanjem kontaminiranih površin ter povzročajo vnetje želodca ali črevesja oz. akutni gastroenteritis.

Eva Grilc
Novice Hantavirus: kaj so povedali na NIJZ? #video
epidemija ladja Bordeaux križarka hantavirus
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.