Avtorji:
K. M., STA

Torek,
12. 5. 2026,
7.32

Nizozemska evakuacija potniki okužba ladja hantavirus

Ladja, na kateri je izbruhnil hantavirus, pluje proti Nizozemski

MV Hondius, križarka, hantavirus, okužba, WHO | Foto Na krovu ostaja več kot 25 članov posadke in zdravstvenega osebja, medtem ko so se vsi potniki izkrcali.

Ladja za križarjenje Hondius, na kateri je izbruhnil hantavirus, je po izkrcanju njenih zadnjih potnikov danes zapustila španske Kanarske otoke in se odpravila proti Nizozemski. Najmanj sedem evakuiranih potnikov je bilo pozitivnih na testu za hantavirus.

Na ladji, ki je pred tedni odplula iz Argentine proti Zelenortskim otokom, sta po izbruhu virusa dva človeka umrla na krovu, eden pa v Južni Afriki. Po nedeljskem prihodu na Kanarske otoke so začeli evakuacijo potnikov in posadke v matične države.

Po koncu evakuacije je Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) med potniki potrdila sedem primerov in enega navedla kot verjetnega, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V nedeljo zvečer se je po prihodu v Pariz slabo počutila francoska državljanka, ki je po pozitivnem testu v izolaciji. Tudi ameriške oblasti so sporočile, da je eden od 17 ameriških državljanov pozitiven, še eden kaže blage simptome. Pozitiven je bil tudi eden od 13 španskih potnikov.

Španija: Evakuacija je potekala pod skrbnim nadzorom 

Špansko ministrstvo za zdravje trdi, da je evakuacija potekala pod skrbnim nadzorom in ukrepi. Vseeno več matičnih držav spremlja potnike, ki so se vrnili v domovino in vse, ki so morda prišli v stik z njimi, navaja AFP.

Medtem je moralo 12 članov osebja nizozemske univerzitetne bolnišnice Radboud na vzhodu države v preventivno karanteno za šest tednov, ker niso pravilno zdravili okuženega evakuiranega potnika. Po navedbah bolnišnice niso pravilno opravili postopkov pri odvzemu krvi in urina. Gre za pacienta, ki so ga z ladje s posebnim reševalnim letalom evakuirali že prejšnji teden.

Na ladji bodo opravili postopke razkuževanja 

Nizozemska ladja, ki prevaža truplo nemškega potnika in prtljago evakuiranih, naj bi po navedbah njenega upravitelja v Rotterdam prispela v nedeljo zvečer, kjer bo opravila postopke razkuževanja. Na krovu ostaja več kot 25 članov posadke in zdravstvenega osebja, medtem ko so se vsi potniki izkrcali.

"Misija opravljena," je na pomolu pristanišča Granadilla na otoku Tenerife, kjer se je v nedeljo začela evakuacija, dejala španska ministrica za zdravje Monica Garcia Gomez. Pojasnila je, da so v dveh dneh evakuirali 125 potnikov in članov posadke iz 23 držav, ki so se že vrnili domov ali pa so v postopku repatriacije.

Zadnja skupina 28 evakuiranih se je z avtobusi odpravila ne letališče Tenerife jug in se vkrcala na dve letali, ki sta zgodaj zjutraj pristali na Nizozemskem.

Na enem letalu so bili večinoma člani posadke, med njimi predvsem Filipinci, pa tudi britanski zdravnik in dva epidemiologa, na drugem pa šest ljudi, katerih končni cilj je Avstralija, a bodo pred repatriacijo ostali še v karanteni v bližini letališča v Eindhovnu.

