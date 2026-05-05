Uradno: drugi primer okužbe s hantavirusom na križarki v Atlantskem oceanu

Na ekspedicijski križarki MV Hondius so potrdili drugi primer okužbe s hantavirusom, še pet je domnevnih primerov, so sporočili iz Svetovne zdravstvene organizacije (WHO). Potniki medtem ostajajo na ladji, potem ko ji oblasti Zelenortskih otokov niso dovolile pristanka. Do zdaj so potrdili tri smrtne žrtve.

Kot so pri WHO navedli v izjavi, so do danes na križarki "ugotovili sedem primerov – dva laboratorijsko potrjena primera hantavirusa in pet domnevnih primerov –, vključno s tremi smrtnimi žrtvami, enim kritično bolnim pacientom in tremi posamezniki, ki so poročali o blagih simptomih". Treh ljudi ni več na ladji, štirje pa ostajajo na krovu, so dodali po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Hantavirus so po poročanju BBC potrdili pri 69-letnem britanskem državljanu, ki je na intenzivni negi v bolnišnici v Južni Afriki. Pred tem so ga odkrili tudi pri pokojni Nizozemki, je potrdil upravljavec ladje Oceanwide Expeditions ob sklicevanju na WHO. Vzrok smrti drugih dveh potnikov še preiskujejo. Po podatkih podjetja Oceanwide Expeditions sta po domnevnem izbruhu na križarki umrla nizozemski par in Nemec. Sprva so sicer poročali, da je bila tudi tretja žrtev nizozemski državljan.

Zbolela člana posadke

Na ladji, ki je trenutno ob obali Zelenortskih otokov, sta po navedbah upravljavca zbolela člana posadke, Britanec in Nizozemec, ki imata "akutne respiratorne simptome", eden blage, drugi hude. Oba potrebujeta nujno zdravniško oskrbo, so še sporočili.

Foto: Reuters

Izvora okužbe še niso odkrili

V WHO poskušajo izslediti ljudi s poleta z otoka Sveta Helena v Johannesburg, na katerem je bil potnik s križarke, ki je umrl zaradi hantavirusa.

Nizozemka, katere mož je umrl zaradi virusa na ladji, se je 24. aprila izkrcala na Sveti Heleni s "prebavnimi simptomi". Njeno stanje se je "med poletom v Johannesburg poslabšalo" in umrla je 26. aprila, so še navedli v WHO in dodali, da so začeli slediti stikom potnikov na poletu.

Preventivno zadržanje potnikov

Iz WHO so sicer že v ponedeljek sporočili, da je tveganje za širšo javnost nizko in da ni razloga za paniko ali uvedbo potovalnih omejitev. Vendar pa oblasti Zelenortskih otokov ladji MV Hondius, na kateri je po poročanju BBC 149 ljudi iz 23 držav, preventivno niso dovolile pristanka in izkrcanja potnikov.

Pri Oceanwide Expeditions so potrdili, da se potniki ne bodo izkrcali, razen treh oseb, ki naj bi jih medicinsko evakuirali prek Zelenortskih otokov. Po poročanju BBC gre za oba člana posadke in osebo, povezano s pokojnim nemškim državljanom, so pojasnili. Že v ponedeljek pa so sporočili, da razmišljajo o nadaljevanju plovbe proti španskim Kanarskim otokom, vendar dokončne odločitve še niso sprejeli.

Hemoragična mrzlica z renalnim sindromom (mišja mrzlica) je akutna nalezljiva bolezen, ki jo povzročajo hantavirusi. Poznanih je več kot 25 antigensko različnih virusnih vrst, ki se med seboj ločujejo tudi po vrsti gostitelja in glede na geografsko pojavljanje. Še posebej nevaren je hantavirusni srčno-pljučni sindrom (HCPS), pri katerem je zaradi onemogočanja dihanja smrtnost kar do 60-odstotna.

Foto: Reuters