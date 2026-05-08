Kako nevaren je hantavirus, ki plaši svet? WHO pojasnjuje.

Tveganje za splošno javnost spričo smrtonosnega seva hantavirusa, ki se je pojavil na ladji Hondius, je zelo nizko, saj se ta širi le z zelo tesnim stikom, je danes sporočila Svetovna zdravstvena organizacija (WHO). V Madridu so medtem napovedali, da bodo potniki ladje v nedeljo po prihodu na Kanarske otoke že začeli zapuščati to špansko ozemlje.

WHO je v četrtek sporočila, da je bilo na turistični ladji Hondius, ki je pred tedni izplula iz Argentine in je bila namenjena na Zelenortske otoke, doslej prijavljenih osem domnevnih primerov okužbe s hantavirusom - potrdili so jih pet, pri treh ljudeh obstaja sum na okužbo.

"Tveganje obstaja absolutno nizko"

"To je nevaren virus, vendar le za osebo, ki je dejansko okužena, tveganje za splošno prebivalstvo ostaja absolutno nizko," je na današnji novinarski konferenci v Ženevi pojasnil tiskovni predstavnik WHO Christian Lindmeier.

Po njegovih besedah se namreč zdi, da v nekaterih primerih niti tisti, ki so na ladji bivali v isti kabini kot okužena oseba, niso okužili," je dejal po poročanju francoske tiskovne agencija AFP.

"To ni covid, to ni gripa, širi se zelo, zelo drugače"



Glede na inkubacijsko dobo bolezni, ki jo povzroča ta različica hantavirusa in ki lahko traja tudi do šest tednov, je mogoče, da bo prijavljenih še več primerov, je v sredo dejal pojasnil generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) Tedros Adhanom GhebreyesusTedros. A čeprav je stanje resno, WHO ocenjuje, da je tveganje za javno zdravje nizko.



Pojasnil je še, da se je virus s človeka na človeka prenesel zgolj po daljšem stiku. Da se andski sev hantavirusa, ki so ga potrdili pri primeru z ladje, s človeka na človeka lahko širi le prek tesnega stika, je na novinarski konferenci WHO poudarila tudi epidemiologinja Maria van Kerkhove. "To ni covid, to ni gripa, širi se zelo, zelo drugače," je dejala.



Povedala je še, da izbruh hantavirusa na ladji ni ne začetek epidemije ne začetek pandemije. "Je pa to idealna priložnost, da opozorimo, da so naložbe v raziskave patogenov, kot je ta, bistvene, saj zdravljenja, testi za odkrivanje in cepiva rešujejo življenja," je dodala van Kerkhove.

Kako bodo evakuirali ladijske potnike

Križarka Hondius naj bi se v nedeljo zjutraj zasidrala v pristanišču Granadilla na španskem otoku Tenerife. Potnike in člane posadke naj bi nato s čolni prepeljali na obalo in z avtobusi do bližnjega letališča, od koder se bodo vrnili v matične države.

Kot je danes napovedala vlada v Madridu, bodo Kanarske otoke začeli zapuščati še isti dan. "Isti dan bomo imeli na voljo letala in bomo lahko začeli te ljudi vkrcavati na letala," je povedal minister Angel Victor Torres, pristojen za odnose med vlado in regionalnimi oblastmi.

Viri na španskem notranjem ministrstvu so pred tem zatrdili, da se bodo evakuacije začele v ponedeljek, navaja AFP.