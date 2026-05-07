Na. R., STA

Četrtek,
7. 5. 2026,
9.46

Osveženo pred

1 ura

Urugvaj Čile Nizozemska Velika Britanija ZDA potniki okužba virus križarka

Argentina skuša ugotoviti vir izbruha hantavirusa na ladji

MV Hondius, križarka, hantavirus, okužba, WHO | Hantavirus se je pojavil na ladji za križarjenje Hondius, ki je z okoli 150 potniki in člani posadke na krovu pred tedni odplula iz Argentine proti Zelenortskim otokom. Po izbruhu virusa sta dva človeka umrla na krovu, eden pa v Južni Afriki. | Foto Reuters

Argentina skuša ugotoviti, ali je njena država vir smrtonosnega izbruha hantavirusa na ladji za križarjenje Hondius, da bi lahko izvedla ukrepe za preprečitev njegovega morebitnega širjenja. Kot so oblasti še sporočile v sredo, je nizozemski par, ki je umrl zaradi virusa, pred vkrcanjem na križarko v Argentini potoval tudi v Urugvaju in Čilu.

Nizozemski par, ki je umrl, je v Argentino prispel 27. novembra, nato je odpotoval v Čile in Urugvaj, preden se je 27. marca vrnil v Argentino in 1. aprila vkrcal na križarko Hondius, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Argentina, ki je po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) država z najvišjo stopnjo primerov hantavirusa v Latinski Ameriki, skuša ugotoviti, kam vse sta potnika potovala po državi, da bi izsledili in morebiti izolirali ljudi, s katerimi sta bila v stiku, poroča britanski Guardian.

Ministrstvo za zdravje je v Ushuaio, mesto, od koder je odplula križarka, napotilo strokovnjake, da bi ujeli in testirali glodavce, preko katerih se običajno širi več vrst hantavirusov. Prav tako namerava več državam poslati genetski material andskega seva virusa, edinega, ki se širi tudi s človeka na človeka, in opremo za testiranje, da bi pomagala pri njegovem odkrivanju.

Virus ima sicer inkubacijsko dobo od enega do osmih tednov, zato je težko ugotoviti, ali se je okužba zgodila pred odhodom križarke, med postankom ali na krovu ladje.

V soboto pristanek na otoku Tenerife

Križarka Hondius bo v soboto vplula v pristanišče Granadilla na otoku Tenerife. Od tam bodo potnike in člane posadke vrnili v njihove države.

WHO je v sredo sporočil, da so z ladje evakuirali tri domnevno okužene s hantavirusom. Dve osebi sta v sredo zvečer prispeli v Amsterdam, eno od njiju so nato odpeljali v bolnišnico, drugo v Nemčijo. Letalo s tretjo osebo pa je danes prispelo v Amsterdam.

Po poročanju španskega časnika El Pais naj bi se okoli 23 potnikov z ladje izkrcalo že 23. aprila na otoku Sveta Helena. Ameriški zvezni državi Georgia in Arizona sta medtem za britanski BBC potrdili, da spremljata tri potnike, ki so se vrnili v ZDA in ne kažejo znakov morebitne okužbe.

Dve osebi, ki sta se vrnili v Združeno kraljestvo, sta medtem v samoizolaciji. Britanska agencija za zdravstveno varnost je sporočila, da nimajo simptomov ter da številnim osebam, ki so bile v tesnem stiku z njima, ponujajo podporo oziroma so te ravno tako v samoizolaciji, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Ameriški Center za nadzor in preprečevanje bolezni (CDC) pa je v sredo Američane na ladji pozval, naj upoštevajo navodila zdravstvenih uradnikov. Dodal je, da je tveganje za ameriško javnost izjemno nizko.

