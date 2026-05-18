Ladja, na kateri je izbruhnil hantavirus, prispela na Nizozemsko

Ladja za križarjenje Hondius, na kateri je izbruhnil hantavirus, je danes prispela v nizozemski Rotterdam, kjer se je zasidrala. S tem je končala pot, med katero je izbruh hantavirusa zahteval tri življenja, več ljudi pa je okuženih. Člani posadke, ki so se danes izkrcali v Rotterdamu, bodo ostali več tednov v karanteni.

Potniška ladja, ki je bila od smrti treh potnikov v začetku maja v središču zdravstvenega alarma v številnih državah, je okoli 10.30 pristala v največjem evropskem pristanišču v Rotterdamu za končno izkrcanje in razkuževanje, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ladja je 1. aprila izplula iz Ushuaie v Argentini, danes pa je bilo na njenem krovu še 25 članov posadke in dva zdravstvena delavca. Gre za 17 filipinskih državljanov, štiri Nizozemce, štiri Ukrajince, Rusa in Poljaka, ki bodo po izkrcanju ostali v karanteni v pristanišču ali pa se bodo izolirali na svojem domu.

Nizozemski upravitelj ladje Oceanwide Expeditions je sporočil, da so vsi brez simptomov in da bodo ladjo temeljito očistili in razkužili. Na njej je sicer še vedno truplo Nemke, ki je umrla med potovanjem. Na poti je umrl še nizozemski par, eden na ladji, eden pa v Južni Afriki.

Potniki pod nadzorom ali v karanteni

Zaradi izbruha hantavirusa, redkega virusa, za katerega ni cepiva niti posebnega zdravljenja, so oblasti v približno 20 državah potnike ladje, pri katerih je obstajal sum na okužbo in osebe, ki so bile v stiku z njimi, postavile pod nadzor ali v karanteno. To so storile, čeprav je po mnenju Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) za prenos na človeka potreben zelo tesen stik.

WHO: Tveganje za javno zdravje je nizko

WHO je ob tem v nedeljo zvečer znova potrdil, da je tveganje za javno zdravje nizko. "Tveganje za javno zdravje smo ponovno ocenili na podlagi najnovejših razpoložljivih informacij, in splošno tveganje ostaja nizko," so sporočili.

Je pa WHO ob tem opozoril, da je inkubacijska doba tega virusa iz Andov - edinega hantavirusa, ki se prenaša med ljudmi - več tednov. To pomeni, da bi se v prihodnosti lahko pojavili novi primeri okužbe med potniki in člani posadke. "Pričakovati je, da se bo tveganje za prenos okužbe po izkrcanju in uvedbi nadzornih ukrepov zmanjšalo," so dodali.

Po podatkih AFP, ki jih je zbral iz uradnih virov po potrditvi novega primera v Kanadi v nedeljo zvečer, je bila okužba z virusom do danes potrjena pri sedmih bolnikih, obstaja pa še en verjeten primer.

Z ladje se je 125 potnikov 10. maja izkrcalo na Kanarskih otokih, nato pa so jih z letali prepeljali v njihove države ali na Nizozemsko, pod čigar zastavo pluje. Večina slednjih na testu ni bila pozitivna na okužbo. V kritičnem stanju s potrjeno okužbo pa je Francozinja, ki je v bolnišnici v Parizu.