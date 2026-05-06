Španija je ladji za križarjenje MV Hondius, ki je od nedelje zaradi izbruha hantavirusa zasidrana pred Zelenortskimi otoki, na prošnjo Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) dovolila pristanek na Kanarskih otokih, je v torek zvečer sporočilo ministrstvo za zdravje v Madridu. Točnega pristanišča sicer še niso določili.

Kot so sporočili z ministrstva, so odločitev, da ladji MV Hondius dovolijo pristanek na Kanarskih otokih, sprejeli na prošnjo WHO in v sodelovanju z EU. Po poročanju španske tiskovne agencije EFE bo vlada v Madridu podroben protokol objavila takoj, ko ga bosta določila WHO ter Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC).

Križarka MV Hondius je z okoli 150 potniki in člani posadke na krovu pred tedni odplula iz Argentine proti Zelenortskim otokom, ko je na krovu izbruhnil hantavirus – dva človeka sta umrla na krovu, eden pa v Južni Afriki. Od sedmih primerov okužb s hantavirusom so do zdaj uradno potrdili dva.

Najbližja lokacija za pomoč

ECDC trenutno preverja, kdo od okuženih potrebuje nujno evakuacijo z ladje, preostali potniki in člani posadke bodo nadaljevali pot proti Kanarskim otokom. Tja naj bi prispeli v treh ali štirih dneh, potem ko je WHO ocenila, da je to špansko otočje najbližja lokacija, ki premore zmogljivosti, da okuženim zagotovi pomoč.

Glede na poročanje britanskega BBC naj bi nujno zdravstveno oskrbo potrebovala dva člana posadke. Eden od njiju naj bi bil britanski zdravnik, ki naj bi ga po nekaterih poročilih že evakuirali z ladje. Od tam naj bi prepeljali še eno osebo, povezano z enim od umrlih.