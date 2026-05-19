Izbruh hantavirusa: današnji dan bi lahko bil prelomen

Potniška ladja Hondius, ki je pod nizozemsko zastavo plula iz Argentine na Zelenortske otoke, je bila v zadnjih tednih v središču mednarodne pozornosti. Izbruh hantavirusa na križarki je terjal življenja treh potnikov, Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) pa je doslej potrdila deset primerov okužbe.

Po izkrcanju zadnjih potnikov z ladje, ki se je zasidrala v pristanišču Granadilla na otoku Tenerife, je ta 12. maja zapustila španske Kanarske otoke in se odpravila proti Nizozemski, kamor je prispela 18. maja. Izkrcanim potnikom so odredili večtedensko karanteno.

Simptomi okužbe vidni po približno 22 dneh

Znanstveniki zdaj spremljajo morebitni prenos virusa na tako imenovane tretje generacije. Gre za okužbe, ki bi se razvile pri osebah, ki niso bile na križarki. Ameriški znanstvenik Stephen Quay je ob analizi dozdajšnjih primerov za prelomni dan določil 19. maj. Po njegovih izračunih so ljudje, ki so bili v stiku z ničelnim pacientom (prvi okuženi, op. p.), simptome okužbe razvili po približno 22 dneh.

"Če se bodo po 19. maju začeli pojavljati novi primeri, obstaja velika verjetnost, da bomo govorili o prenosu virusa z druge na tretjo generacijo," je opozoril.