Na križarki MV Hondius, ki je potovala med Argentino in Zelenortskimi otoki, so zaradi domnevnega izbruha hantavirusa v Atlantskem oceanu umrli trije potniki, več drugih potnikov in članov posadke naj bi zbolelo. Po poročanju britanskega medija The Guardian so pri enem od obolelih že potrdili okužbo s hantavirusom, medtem ko preostale primere še preiskujejo.

Vzrok izbruha za zdaj ostaja nejasen. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) se je na križarki z virusom domnevno okužilo šest oseb, pri čemer so tri umrle. Okužba bi se lahko razširila na ladji ali pa so bili nekateri potniki okuženi že pred vkrcanjem.

Prvi je zbolel 70-letni potnik, ki je umrl na krovu ladje. Zbolela je tudi njegova 69-letna žena, ki so jo prepeljali v Johannesburg, kjer je umrla v bolnišnici. Tretjega obolelega, 69-letnega Britanca, prav tako zdravijo v Južni Afriki in leži v enoti intenzivne nege. Pri njem so potrdili okužbo z enim od hantavirusov, ki lahko povzročijo hemoragično mrzlico. Zbolela sta tudi dva člana posadke.

Ladja MV Hondius, ki ima 70 članov posadke, lahko sicer sprejme približno 170 potnikov, za zdaj pa še ni uradno znano, kje so se ljudje okužili oziroma kje so bili virusu izpostavljeni.

🇬🇧🇿🇦🇦🇷 A hantavirus outbreak on a cruise ship has left 3 people dead and another in intensive care.



The MV Hondius, a polar expedition vessel carrying around 170 passengers and 70 crew, was sailing from Argentina to Cape Verde when 6 people became ill.



Okužba ob stiku z iztrebki, urinom ali slino glodavcev

Hantavirus je skupina virusov, ki jih prenašajo glodavci, ljudje pa se najpogosteje okužijo ob stiku z njihovimi iztrebki, urinom ali slino. Bolezen se sprva kaže s simptomi, podobnimi gripi, kot so vročina, utrujenost in bolečine v mišicah, v hujših primerih lahko hitro napreduje v odpoved dihanja ali organov.

Specifičnega zdravila ni, zdravljenje pa temelji predvsem na podporni bolnišnični oskrbi. Strokovnjaki opozarjajo, da je bolezen redka, a potencialno zelo nevarna in je pri najtežjih oblikah smrtnost lahko visoka.

Čeprav se hantavirus običajno ne prenaša med ljudmi, je izbruh na zaprtem prostoru, kot je ladja, sprožil dodatno pozornost in preiskave zdravstvenih oblasti.

Hantavirusi imajo lahko dolgo inkubacijsko dobo – od enega do osmih tednov.