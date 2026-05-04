Drama na križarki: trije mrtvi zaradi hantavirusa, še najmanj trije okuženi #video

Vzrok izbruha za zdaj ostaja nejasen. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) se je na križarki z virusom domnevno okužilo šest oseb, pri čemer so tri umrle. Okužba bi se lahko razširila na ladji ali pa so bili nekateri potniki okuženi že pred vkrcanjem. 

Prvi je zbolel 70-letni potnik, ki je umrl na krovu ladje. Zbolela je tudi njegova 69-letna žena, ki so jo prepeljali v Johannesburg, kjer je umrla v bolnišnici. Tretjega obolelega, 69-letnega Britanca, prav tako zdravijo v Južni Afriki in leži v enoti intenzivne nege. Pri njem so potrdili okužbo z enim od hantavirusov, ki lahko povzročijo hemoragično mrzlico. Zbolela sta tudi dva člana posadke.

Ladja MV Hondius, ki ima 70 članov posadke, lahko sicer sprejme približno 170 potnikov, za zdaj pa še ni uradno znano, kje so se ljudje okužili oziroma kje so bili virusu izpostavljeni.

Okužba ob stiku z iztrebki, urinom ali slino glodavcev 

Hantavirus je skupina virusov, ki jih prenašajo glodavci, ljudje pa se najpogosteje okužijo ob stiku z njihovimi iztrebki, urinom ali slino. Bolezen se sprva kaže s simptomi, podobnimi gripi, kot so vročina, utrujenost in bolečine v mišicah, v hujših primerih lahko hitro napreduje v odpoved dihanja ali organov.

Specifičnega zdravila ni, zdravljenje pa temelji predvsem na podporni bolnišnični oskrbi. Strokovnjaki opozarjajo, da je bolezen redka, a potencialno zelo nevarna in je pri najtežjih oblikah smrtnost lahko visoka. 

Čeprav se hantavirus običajno ne prenaša med ljudmi, je izbruh na zaprtem prostoru, kot je ladja, sprožil dodatno pozornost in preiskave zdravstvenih oblasti.

Hantavirusi imajo lahko dolgo inkubacijsko dobo – od enega do osmih tednov. 

