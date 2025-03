Bo Trump padel v Putinov past? To je za zdaj znano.

V torkovem 90-minutnem pogovoru med Donaldom Trumpom in Vladimirjem Putinom sta se predsednika med drugim pogovarjala o nizu hokejskih tekem med ZDA in Rusijo, ki naj bi se odigrale v prihodnosti. To je bilo največ, kar je Trumpu uspelo doseči v pogovoru s Putinom, je pogovor ironično ocenil ameriški medij Politico.

Trump hvali pogovor s Putinom

Putin je namreč dejansko zavrnil predlog o 30-dnevni prekinitvi spopadov, strinjal se je le o 30-dnevni prekinitvi ruskih napadov na ukrajinske energetske objekte, a naj bi to obljubo že kmalu snedel, ker prihajajo iz Ukrajine poročila o nadaljnjih ruskih napadih na energetske objekte.

Trump, ki je pred ameriškimi predsedniškimi volitvami obljubljal, da bo vojno v Ukrajino končal v 24 urah (zdaj trdi, da je šlo za sarkazem), je pričakovano telefonski pogovor s Putinom ocenil kot uspeh. "Moj današnji telefonski pogovor z ruskim predsednikom Putinom je bil zelo dober in produktiven," je objavil na družbenih medijih. "Strinjali smo se s takojšnjo prekinitvijo ognja za vso energijo in infrastrukturo z razumevanjem, da si bomo hitro prizadevali za popolno prekinitev ognja in navsezadnje za konec te zelo grozljive vojne."

Ali Trump igra po Putinovih notah?

Veliko analitikov pa meni, da si Putin več kot očitno ne želi konca vojne. "Putinov cilj je bil in ostaja nadzor nad vso Ukrajino. Trump tukaj ne spreminja nič," piše švicarski medij Watson. Znani britanski novinar Andrew Neil je na omrežju X zapisal: "Ne glede na propagando, ki jo opravičevalci Kremlja in boti širijo na tej platformi, je povsem jasno, kdo je ovira miru – Moskva. Zdaj čakamo na vaš odgovor, gospod Trump."

Ali bo Putin Trumpa s svojo taktiko zavlačevanja spravil v past, tako da bo ameriški predsednik nevede igral po Putinovih notah? Foto: Guliverimage

Matthew Shoemaker, nekdanji častnik ameriške obveščevalne službe in strokovnjak za nacionalno varnost, je za Politico opozoril, da Trump tvega, da bo nevede igral po Putinovih notah, če bo Rusiji dovolil, da uporabi klasično sovjetsko taktiko iz obdobja hladne vojne, tj. počasni potek pogovorov.

Se Putin navdihuje pri sovjetski taktiki?

"Med hladno vojno so se ameriški voditelji pogosto upirali vpletanju v tako dolgotrajne procese, saj so priznavali, da so Sovjetom služili kot zavlačevalni mehanizem za reorganizacijo ali za širjenje vpliva," je trdi Shoemaker.

"Trump tvega, da bo padel v to zgodovinsko past, saj bi lahko Putinovo zavlačevanje omogočilo Rusiji, da vojaško in politično okrepi svoj položaj, hkrati pa bi spodkopal verodostojnost ZDA in enotnost med zavezniki," še opozarja Shoemaker.

O čem sta se Putin in Trump sploh pogovarjala?

Nejasne so tudi podrobnosti pogovora med Trumpom in Putinom. Iz Kremlja so po pogovoru sporočili, da je Putin Trumpu postavil več pogojev za konec spopadov: med drugim nobenega zahodnega orožja za Ukrajino več, tudi nobenih obveščevalnih podatkov za Ukrajino.

Donald Trump Volodimirja Zelenskega ni obvestil o vsebini telefonskega pogovora z Vladimirjem Putinom. O domnevni vsebini je bil Zelenski obveščene iz medijev in družbenih omrežij. Foto: Guliverimage

Prav tako Ukrajina ne bi smela več mobilizirati novih vojakov v ukrajinsko vojsko. Trumpova različica pogovora se tukaj razlikuje, saj predsednik ZDA trdi, da med pogovorom ni bilo razprave o pomoči.

Trump je tako na televiziji Fox News na vprašanje voditeljice, ali je Putin zahteval takojšnjo ustavitev vsakršne pomoči Ukrajini, odgovoril: "Ne, ni. Nismo razpravljali o pomoči." Kot pa piše nemški medij Welt, ostaja nejasno, na kakšno pomoč je mislil Trump – na vojaško, finančno ali humanitarno pomoč?

Zelenski bi rad izvedel podrobnosti pogovora

Glede na različne verzije pogovora med Putinom in Trumpom ne preseneča, da ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski zahteva več podrobnosti. Pomenljivo je, da Trump ni poklical Zelenskega, da bi mu povedal vsebino pogovora. Namesto tega je moral ukrajinski voditelj izvedeti domnevne podrobnosti telefonskega pogovora iz medijev.

Ukrajina sicer skuša ZDA na svojo stran spraviti tudi z dogovorom o naravnih bogastvih, zlasti se veliko govori o redkih kovinah oziroma o redkih zemljah. A podobno taktiko je ubrala tudi Rusija, ki poudarja, da ima na voljo še več naravnih bogastev kot Ukrajina.

Druge teme pogovora

Sta se tega v svojem 90-minutnem telefonskem pogovoru dotaknila tudi Trump in Putin? Vsekakor je o trgovini med ZDA in Rusijo Trump govoril v svojem že omenjenem intervjuju za Fox News. Povedal je, da med ZDA in Rusijo ni velike trgovinske menjava, a bi rada to s Putinom spremenila. Dodal je, da ima Rusija redke zemlje in druga stvari, ki bi jih ZDA morda potrebovale.

Trump in Putin sta se pogovarjala tudi o nizu hokejskih tekem med ruskimi in ameriški hokejisti. na fotografiji: ruski hokejist Aleksander Ovečkin (desno), ki igra v ligi NHL. Foto: Reuters

Kot piše Politico, se zdi, da sta se Trump in Putin med pogovorom dotaknila zelo veliko tem, ki niso povezane s vprašanjem predlagane 30-dnevne prekinitve spopadov. Med drugim tudi že omenjenim nizom hokejskih tekem med ameriškimi in ruskimi hokejisti.

Hokejska diplomacija kot nova ping-pong diplomacija?

Kot trdi Kremelj, je Trump podprl Putinovo idejo o organizaciji hokejskih tekem v ZDA in Rusiji med ruskimi in ameriškimi igralci, ki igrajo v ligi NHL.

Pri tem je zanimiva zgodovinska primerjava z zbliževanjem med ZDA in Kitajsko v 70. letih preteklega stoletja. S to taktiko je Washington izkoristil mejne spore med Kitajsko in Sovjetsko zvezo, da je dokončno zabil klin med Pekingom in Moskvo. ZDA in Kitajska sta odnose otoplila tudi z nizom tekem v namiznem tenisu (ta je zelo priljubljen na Kitajskem) med kitajskimi in ameriškimi igralci namiznega tenisa.

Številni trdijo, da skuša Washington zdaj storiti ravno obratno: z zbliževanjem z Moskvo Rusijo odtrgati od Kitajske. Bo zdaj hokej tisti šport, ki bo poskrbel za zbliževanje med Američani in Rusi, in tako prevzel vlogo namiznega tenisa, ki je to vlogo odigral v ameriško-kitajskem zbliževanju med hladno vojno?