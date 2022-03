Zadeva Masleša: etična komisija se sprašuje, v čem je problem

S komisije za etiko in integriteto pri sodnem svetu so nam sporočili, da iz naše vloge za presojo izjave, ki jo je vrhovno sodišče povzelo in objavilo na Twitterju s soglasjem vrhovnega sodnika Branka Masleše, ni razvidno, v čem je problematičnost oziroma etična spornost zapisa in katera določila Kodeksa sodniške etike naj bi vrhovni sodnik Branko Masleša z zapisom besedila kršil. Pozvali so nas k dopolnitvi pobude, kar smo tudi storili.