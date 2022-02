Kovačič in Lomovšek ovadila Maslešo. Očitata mu več kaznivih dejanj.

Poleg tega Vili Kovačič in Mitja Lomovšek "spričo izmuzljivosti, verjetnega nesodelovanja Branka Masleše in ob osebnostni lastnosti vzvišenosti, kakršno je kazal v javnosti v primeru zahteve v javnem interesu za vpogled v veljavnost njegove diplome", predlagata uvedbo pripora zoper Branka Maslešo.

Poleg tega Vili Kovačič in Mitja Lomovšek "spričo izmuzljivosti, verjetnega nesodelovanja Branka Masleše in ob osebnostni lastnosti vzvišenosti, kakršno je kazal v javnosti v primeru zahteve v javnem interesu za vpogled v veljavnost njegove diplome", predlagata uvedbo pripora zoper Branka Maslešo. Foto: STA

Vili Kovačič in Mitja Lomovšek sta vložila kazensko ovadbo in obtožni predlog zoper vrhovnega sodnika Branka Maslešo. Masleši očitata storitev več kaznivih dejanj, med drugim ponarejanje uradnih listin in overitev lažne listine, zlorabo uradnega položaja, nevestno delo v službi, protizakonito, pristransko in krivično sojenje, izdajanje za uradno osebo in samovoljnost. "Prav tako utemeljeno sumiva, da je Masleša storil eno od oblik kaznivega dejanja opustitev dolžnega ravnanja," sta vlagatelja zapisala v ovadbi.