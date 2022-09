Jeseni se obeta zvezdniški sodni postopek

Janša toženim očita nezakonito delo v procesu Patria, ki je na koncu zastaral. To pomeni, da so Janša in ostali obtoženi nedolžni, kar je potrdilo tudi ustavno sodišče. Kot je razvidno iz vabila, je Janša tožbo vložil zoper tožilko Branko Zobec Hrastar, avtorico obtožnega predloga v zadevi Patria, in okrajno sodnico Barbaro Klanjšek, ki je na prvi stopnji Janšo, Antona Krkoviča in Ivana Črnkoviča obsodila na zaporne kazni.

Med toženimi so tudi Milan Štrukelj, nekdanji predsednik senata višjega sodišča, ki je potrdil obsodilno sodbo, in vrhovna sodnika Vesna Žalik, poročevalka v senatu vrhovnega sodišča, ki je odločal o zahtevi za varstvo zakonitosti in potrdil obsodilno sodbo višjega sodišča, ter Branko Masleša, ki je predsedoval omenjenemu senatu.

Dejstvo, da je Masleša, čigar imenovanju za predsednika vrhovnega sodišča sta Janša in njegova SDS ostro nasprotovala, predsedoval senatu, ki je odločal o zadevi Patria, je Janša med postopkom komentiral kot "škandal brez primere".

Ustavni sodniki so Janši pritrdili, da bi se moral Masleša izločiti iz postopkov v zadevi patria.

Foto: posnetek zaslona

Foto: posnetek zaslona