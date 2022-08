Golob, Janša in strokovnjaki skupaj za isto mizo #foto

Aktualni in nekdanji predsednik vlade Robert Golob in Janez Janša na posvetu o ukrepih za zajezitev prehranske in energetske draginje.

Aktualni in nekdanji predsednik vlade Robert Golob in Janez Janša na posvetu o ukrepih za zajezitev prehranske in energetske draginje. Foto: Vlada RS

Predsednik vlade Robert Golob se je danes vnovič sešel s slovenskim političnim vrhom, ekonomsko stroko in predstavniki energetskih podjetij. Premier jih je na drugi delovni posvet povabil "v želji po sodelovanju in oblikovanju celovitih rešitev za obvladovanje draginje in zagotovitev energetske varnosti države".

Predstavniki političnega življenja, energetskih podjetij ter ekonomski strokovnjaki se na povabilo predsednika vlade dr. Roberta Goloba udeležujejo drugega posveta o ukrepih za zajezitev prehranske in energetske draginje ter za zagotovitev energetske varnosti države. pic.twitter.com/ikqyCK2qpN — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) August 29, 2022

Kot je pojasnil premier Robert Golob, je bil današnji posvet usmerjen predvsem v področje energetike: "Predstavili smo štiri zakone. Dva sta že bila v javnosti, nova pa sta novela zakona o preskrbi s plinom in interventni zakon za obvladovanje kriznih razmer pri oskrbi z energijo."

Predsednik vlade 🇸🇮 dr. Robert Golob: V tem trenutku so največji izziv nedelujoči energetski trgi. Prvi ukrepi, o katerih bomo danes spregovorili tudi s predsednico @EU_Commission @vonderleyen, morajo biti, da Evropska komisija poseže zelo odločno in hitro na energetske trge. — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) August 29, 2022

Prvi posvet, s katerim je bil premier Golob zelo zadovoljen, je bil 20. julija. Med političnimi strankami po njegovih tedanjih besedah praktično ni bilo razhajanj glede tega, kako ukrepati. Vlada je sicer v zvezi z izzivi na področju energetike sprejela že več ukrepov, od regulacije cen bencina in dizla na bencinskih servisih zunaj avtocest, omejitev cen elektrike in plina za gospodinjstva, male poslovne odjemalce in v primeru plina tudi za druge skupine zaščitenih odjemalcev omejitev cen do začasnega znižanja DDV na dobavo elektrike, zemeljskega plina, lesa za kurjavo ter na daljinsko ogrevanje in energetskega dodatka za najranljivejše.

Poleg tega bo država gospodarstvu pomagala s subvencioniranjem najmanj 30 odstotkov energetskih stroškov, če bodo cene energije letos zrasle vsaj za dvakratnik povprečja v preteklem letu. Za prihodnje leto, ko bo draga energija za gospodarstvo še precej večja težava, pa so napovedani dodatni ukrepi.

Bo Golobova mehka regulacija dovolj?

Napovedano je že tudi posredovanje v zvezi s prehransko oz. splošno draginjo. Pri soočanju z visokimi cenami hrane se je ekipa premierja Goloba za zdaj odločila za t. i. mehko regulacijo − za spremljanje cen osnovnih živil. Če bi bilo treba, pa naj bi vlada po energetskem draginjskem dodatku uvedla še prehranskega. Poleg tega je Golob prejšnji teden omenil možnost znižanja DDV za nekatera živila.

Jeseni naj bi vlada pripravila tudi nove višine minimalnih življenjskih stroškov in na njihovi podlagi določila novo višino minimalne plače.

Golob o energetski krizi danes tudi z von der Leynovo

Premier se bo ob robu blejskega strateškega foruma na delovnem kosilu srečal s predsednico evropske komisije Ursulo von der Leyen. Glavna tema pogovora bodo aktualna vprašanja Evropske unije, vključno z vojno v Ukrajini in s tem povezano energetsko krizo.