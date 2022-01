Ob pojasnilih, ki jih je glede izpolnjevanja pogojev za opravljanje javne funkcije v pravosodju po dveh mesecih čakanja predstavil Branko Masleša, se postavlja novo vprašanje: zakaj je za opravljanje pravosodnega izpita, ki ga je opravil manj kot leto dni po diplomi, potreboval posebno odobritev Republiškega sekretariata za pravosodje in organizacijo uprave v nekdanji Socialistični republiki Bosni in Hercegovini. Vrhovno sodišče trdi, da javnosti ni pristojno pojasnjevati, zakaj je Masleša omenjeni sekretariat za pravosodje in organizacijo uprave zaprosil za pristop k opravljanju pravosodnega izpita. V PR-službi vrhovnega sodišča, ki skrbi za stike z javnostjo vseh njegovih funkcionarjev, pravijo, da gre za Masleševo zasebno zadevo, čeprav je Masleša javni funkcionar.

"Iz dokazil, ki jih skrbno čuvam, je razvidno, da sem na Okrožnem javnem tožilstvu v Sarajevu opravljal pripravništvo kot pripravnik volonter, zaposlen s polnim delovnim časom, od aprila do avgusta 1975, nato pa kot redno zaposlen pripravnik do julija 1976. Republiški sekretariat za pravosodje in organizacijo uprave mi je maja istega leta odobril pristop k pravosodnemu izpitu. Junija sem opravil pisni nalogi s področja kazenskega in civilnega prava, nato še ustni del pred komisijo za opravljanje pravosodnega izpita. Potrdilo o opravljenem izpitu sem dobil 25. 6. 1976. Tako ne držijo niti trditve, da mi je bilo v pripravništvo priznano za obdobje, ko sem služil vojaški rok, saj sem bil v vojski od konca julija 1976 do prvega julija prihodnje leto," je ta teden Masleša povedal za 24ur.com.

Na Siol.net smo zato na vrhovno sodišče naslovili prošnjo, da nam v skladu z zakonom o dostopu do informacij javnega značaja pošljejo omenjeno odobritev sekretariata, ki ga je za pristop k pravosodnemu izpitu dobil Masleša. Ko bomo dokument prejeli, ga bomo objavili.

Službo za stike z javnostjo vrhovnega sodišča smo tudi prosili, ali lahko od vrhovnega sodnika Masleše pridobi odgovor, zakaj je sploh zaprosil za odobritev pristopa k pravosodnemu izpitu.

"Kot smo vam že večkrat pojasnili, gre pri tovrstnih podatkih za vprašanja, ki nikakor ne sodijo v pristojnost Vrhovnega sodišča RS. Prav tako vam je že bilo pojasnjeno, da je nabor podatkov, ki jih lahko sodišče kot delodajalec oz. če gre za sodnika, organ, pri katerem ta izvaja sodniško funkcijo, zbira, obdeluje in posreduje, zakonsko omejen. Zakonodaja ne predvideva zbiranja ali posredovanja podatkov, ki so vezani na zasebno področje zaposlenih. Odgovor na tovrstna vprašanja vam lahko ponudi le oseba, na katero se ta nanašajo. Drugo vprašanje glede prošnje za dokument pa smo po zakonu o dostopu do informacij javnega značaja odstopili v reševanje v Urad predsednika Vrhovnega sodišča," so nam odgovorili.

Člani parlamentarnega odbora za pravosodje so medtem včeraj sprejeli sklep, s katerim so Sodni svet pozvali, da v enem mesecu opravi analizo izpolnjevanja pogojev za nastop sodniškega mandata, če so sodniki pravosodni izpit opravili v drugih republikah nekdanje SFRJ.

V javnosti tri različice Masleševe diplome

Masleša je sicer ta teden pokazal diplomo, ki ima tako podpise rektorja in dekana kot tudi pečat.

Foto: STA

Pred tem nam je vrhovno sodišče decembra poslalo Masleševo diplomo, na kateri ni bilo pečata. Zakaj, nam niso nikoli pojasnili.

Že pred tem pa nam je pravna fakulteta v Sarajevu poslala diplomo, ki je bila brez podpisov in štampiljke.

Kakšna pravila so veljala v Bosni in Hercegovini?

Masleša je sicer pravosodni izpit, enako kot diplomo, opravil v Sarajevu, in sicer manj kot leto dni po koncu študija, čeprav naj bi v Socialistični republiki (SR) Bosni in Hercegovini, enako kot v takratni SR Sloveniji, predpisi določali dveletno pripravništvo. Uradno tega ni mogoče preveriti, saj vrhovno sodišče pojasnila glede Masleševega pravosodnega izpita zavrača.

Sodni svet: Masleša naj celovito pojasni nejasnosti

"Sodni svet v okviru skrbi za zagotavljanje javnega ugleda sodstva ter z namenom zaščite in krepitve zaupanja v sodno vejo oblasti pričakuje od vrhovnega sodnika svetnika Branka Masleše, da Sodnemu svetu in javnosti celovito pojasni nejasnosti in dvome glede veljavnosti potrdil o diplomiranju in pravosodnem izpitu, ki se pojavljajo v medijih, saj prihaja zaradi nadaljevanja nejasnosti v tej zvezi do krnitve ugleda sodnika in sodstva v javnosti," so v ponedeljek sporočili s sodnega sveta.



Masleša: Nad sodnim svetom sem ogorčen

Branko Masleša se je na poziv sodnega sveta odzval tako: "Razočaran sem, ker me Sodni svet dva meseca ni nič vprašal glede moje izobrazbe, nobenih pojasnil niso zahtevali od mene, niti listin, zdaj pa so zavzeli stališče, da četudi niso pristojni za presojo verodostojnosti in pristnosti listin o moji izobrazbi, me vseeno pozivajo, naj pojasnim nejasnosti in dvome glede veljavnosti potrdil o diplomiranju in pravosodnem izpitu, saj da sicer prihaja do krnitve ugleda sodnika in sodstva v javnosti. Ogorčen sem. Javnosti sem posredoval kopije diplome in potrdila o opravljenem pravosodnem izpitu, pa ni bilo nič drugače, pogrom nad mano se je nadaljeval. In lahko rečem, da so člani Sodnega sveta tisti, ki so sami prispevali h krnitvi mojega sodniškega ugleda in sodstva v celoti."